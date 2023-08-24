Президент Кыргызстана ответил на критику Алтаева: Казахи и кыргызы должны поддерживать друг друга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал недовольство депутата Мажилиса Аманжола Алтаева, который раскритиковал поведение казахского поэта Биржана Калдыбаева, похвалившего президента соседней страны и получившего от него породистого скакуна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я прочитал в социальных сетях обращение нашего казахского брата Аманжола Алтаева. Конечно же, оно не совсем корректное.

Во-первых, в народе говорят, что нет смерти для посла и певца. Послы ведут важные межгосударственные дела. Певцы, в особенности акыны-импровизаторы, поют о происходящем в свою угоду: критикуют, восхваляют, просят. Искать в этом изъяны или политики не стоит.

Во-вторых, акын-импровизатор Биржан Калдыбаев имеет родство с кыргызами, так же, как и я с казахами. Мой прапрапрадедушка Солтонкул женился на дочери казахского народа, моя бабушка Нооча — казашка. Можно сказать, что мы с акыном приходимся друг другу племянником и дядей по материнской линии.

В-третьих, мы, кыргызы и казахи, очень щепетильно относимся, к слову. Если бы я не подарил сейчас ему скакуна, то он бы об этом мне припомнил в будущем, воспев в своих песнях. Если бы я не слышал вживую его выступления и строк, адресованные мне, то было бы другое дело», - сказал Садыр Жапаров в комментарии для кыргызского национального информационного агентства.

По его словам, в этом нет ничего неуместного и в данной ситуации отсутствуют политические аспекты.

«Я подарил чистокровного скакуна акыну-импровизатору и своему племяннику в одном лице, чтобы он не таил обиду и не припоминал об этом. Ну а какой Биржан Калдыбаев акын я, честно говоря, и не знаю. Мы с ним не были знакомы до этого. Его назвали уличным акыном. А может, этот уличный акын в будущем станет известным для кыргызской и казахской публики. Он еще молод. Нужно его поддержать, чтобы он рос творчески и становился узнаваемым. Казахи и кыргызы должны поддерживать друг друга. Ситуация в мире сейчас обостряется. Есть и те, кто пытается посеять между нашими народами рознь. Мы должны быть далеки от таких ошибок. Давайте сохраним нашу крепкую дружбу», - добавил Президент Кыргызстана.

Напомним, в Кыргызстане на побережье Иссык-Куля с 13 по 20 августа состоялся первый межклубный кубок мира по Көк-бору-2023. За прекрасное выступление казахстанского акына Биржана Калдыбаева на открытии состязания Президент Кыргызстана Садыр Жапаров наградил поэта породистым скакуном.

Недавно в Бишкеке с участием управляющего делами Президента КР Каныбека Туманбаева состоялась передача жеребца, которого казахстанскому поэту подарил глава государства.

Депутат Мажилиса Аманжол Алтаев выразил свою критику на своей странице в Facebook и отметил отсутствие поэта по имени Биржан Калдыбаев в искусстве казахского айтыса.

«У Биржана нет обоснования говорить от имени казахов в контексте казахского искусства айтыса. Потому что такого айтыскера в казахском искусстве не существует. Это не связано с популярностью Биржана. Спасибо кыргызскому народу за доброжелательность, но мы просим называть кого попало поэтом казахского народа», - написал Аманжол Алтаев.