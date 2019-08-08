Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Президент Кыргызстана: Мы не допустим разделения народа и создания нестабильной обстановки

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Августа 2019, 18:03
Президент Кыргызстана: Мы не допустим разделения народа и создания нестабильной обстановки

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ – «Мы не допустим разделения народа и создания нестабильной обстановки», заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на внеочередном заседании парламента. Об этом передает агентство «Кабар».

По его словам, будут приняты все меры для того, чтобы сохранить законность, мир и безопасность в стране.

«Несмотря на то, что с Атамбаевской стороны было применено огнестрельное оружие, специальные силы не пользовались боевыми патронами», - подчеркнул президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

Глава государства особо отметил, что были приняты меры для недопущения обострения ситуации и были применены резиновые пули.

«Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении», — сказал Жээнбеков.

Между тем, сотрудники спецназа, которые были взяты в заложники во время вчерашнего штурма дома Атамбаева, отпущены. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Мыктыбек Абдылдаев.

Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию