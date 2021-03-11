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Президент Кыргызской Республики прибыл в Ташкент

Автор:  
Мадибек Джанибеков
11 Марта 2021, 16:23
Президент Кыргызской Республики прибыл в Ташкент

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня прибыл в Узбекистан с государственным визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В международном аэропорту имени Ислама Каримова высокопоставленного гостя встретил Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

Ожидается, что сегодня в резиденции Куксарой в ходе переговоров на высшем уровне будет рассмотрен весь спектр вопросов дальнейшего развития и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

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В повестку дня встречи лидеров Кыргызстана и Узбекистана включены актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, активизации межпарламентских и межрегиональных контактов.

В ходе переговоров на высшем уровне также планируется обсуждение вопросов реализации совместных программ в сферах культуры, здравоохранения, образования и туризма.

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