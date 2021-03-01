Президент КР Садыр Жапаров: Между Казахстаном и Кыргызстаном нет неразрешимых вопросов

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - 2-3 марта Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров впервые посетит Казахстан с государственным визитом. В преддверии этого события глава Кыргызстана дал эксклюзивное интервью председателю правления АО «МИА «Казинформ» Аскару Умарову. Представляем неофициальный перевод на русский язык интервью Президента КР Жапарова С. Н., передает МИА «Казинформ».

– Урматтуу Президент! Прежде всего, хочу выразить Вам большую благодарность за приглашение и интервью. Совсем недавно, в январе, в Кыргызстане прошли досрочные президентские выборы. От чистого сердца поздравляем Вас с победой!

- Спасибо!

- Итак, первый вопрос: какими были эти выборы для Вас? Чем запомнилась Вам выборная кампания? Думали ли Вы полгода назад, что будете управлять Кыргызстаном?

– Хороший вопрос. Не полгода назад, скажу правду, в детстве мои дедушка и бабушка всегда смотрели съезды КПСС. Моя близкая родственница в то время была депутатом Верховного Совета. Каждый раз, когда проходил КПСС, она говорила, что едет в Москву на съезд, и уезжала. Я тогда учился в 4-м или 5-м классе, вместе с дедушкой и бабушкой с интересом смотрел телевизор. Это были времена Брежнева. Когда он выступал, я говорил, что «буду, как Брежнев». Такая у меня была потаенная мечта. Судьба сложилась так, что 16 лет назад, в 2005 году, я был избран депутатом парламента. С тех пор я борюсь с коррупцией. Вы знаете, у нас коррупция за 30 лет набрала силу. Поэтому, и в этот раз в нашей стране произошла смена власти. Это было следствием того, что чиновники погрязли в коррупции. Следующий вопрос заключается в том, что у нас увеличился разрыв между бедными и богатыми. Вследствие этого и произошла у нас революция.

Вы, наверное, знаете, что у нас есть месторождение Кумтор, где добывают золото и серебро. Еще 8 лет назад я говорил о коррупции на этом месторождении, говорил, что кыргызское государство ни одного тыйына пользы не получает от этого месторождения. Я своими глазами видел разорение этого месторождения, бил тревогу, говорил, что это не должно продолжаться. Несмотря на это, я решил довести дело до конца, и в 2012 году был в первый раз арестован. Просидел 9 месяцев. Позже суд оправдал меня – я вышел на свободу честным человеком. Но преследования продолжались, и я уехал за границу. Был в Казахстане, России, Европе. В 2017 году вернулся, чтобы участвовать в президентских выборах. По возвращению меня задержали на казахстанско-кыргызской границе и опять посадили. В тюрьме прошли 3,5 года моей жизни. Как вы знаете, в октябре прошлого года были волнения. При помощи и поддержке населения я вышел на свободу и пришел к власти. Я не этому был рад. Вы спросили, думал ли я полгода назад, что будут президентом? Думал. У меня была цель в свое время стать президентом. Но я не знал, как и когда это произойдет. Прежде всего, я радуюсь тому, что мне удалось избежать кровопролития в стране, пройти этот путь мирно, не разбив ни одного стекла, не допустив мародерства, не столкнув бедных с богатыми. Радуюсь не тому, что стал президентом, а тому, что сохранил порядок.

- Вы избраны президентом. Недавно вы совершили поездку в Российскую Федерацию. Теперь собираетесь в Казахстан с государственным визитом. Почему вы выбрали эти два государства, и с какими предложениями вы направляетесь в Казахстан?

- После избрания президентом одним из первых меня пригласил Касым-Жомарт Кемелевич, и я дал обещание приехать. Это одна из причин, почему среди государств Центральной Азии первый визит я совершаю в Казахстан. Во-вторых, мы, казахи и кыргызы – братские, соседние страны. У нас есть множество общих интересов, которые объединяют нас. Поэтому я еду в братскую, родственную страну. Почему первая поездка была в Россию? С российской стороной у нас были подготовленные к скорейшему подписанию протоколы и договоры. 2-3 марта намерен побывать с государственным визитом в Казахстане. Также запланирована поездка в Узбекистан. Кроме того, есть в планах визиты в Китай и Турцию. Мы должны прилагать большие усилия для достижения высокого уровня взаимоотношений со всеми государствами. Такова наша политика.

- За последние 25 лет между нами было подписано немало документов, договоров. Многие вопросы решены. Будете ли Вы сохранять преемственность в отношениях с Казахстаном?

– Да, мы – братья. Если поставить рядом казаха и кыргыза, другие люди не смогут их различить. Если Вас и меня поставить рядом, и спросить незнакомого человека, где казах, а где кыргыз – он не сможет ответить, отличить. Поэтому, на переговорах с Казахстаном, при подписании любых договоров, даже если возникают вопросы, между нами не должно быть споров и конфликтов. Мы не должны строить свои планы, исходя из сиюминутных интересов. В ходе визита в Казахстан будут подписаны ряд соглашений и договоренностей. Но, между нами не должно быть ни одного нерешаемого вопроса.

- Вы говорили, что между Казахстаном и Кыргызстаном решено много вопросов. Есть ли нерешенные вопросы?

– Нерешенных вопросов нет. Если будут какие-то малозначительные вопросы, то мы их решим путем переговоров.

– Казахстан и Кыргызстан являются членами ряда международных организаций. Среди них есть две крупные организации: Евразийский экономический союз и Шанхайская организация сотрудничества. По каким вопросам в этих организациях позиции Казахстана и Кыргызстана совпадают?

- В ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, СНГ имеются множество вопросов. И у граждан Казахстана и Кыргызстана есть общие интересы в решении этих вопросов. В 90 процентах вопросов интересы двух стран схожи. Мы всегда защищаем наши общие интересы. У нас общие принципы. Мы согласованно действуем в ЕАЭС и ШОС. Эта работа будет продолжаться и в будущем.

– После обретения независимости нашими странами эксперты и политологи много говорят о центрально-азиатской интеграции. Каковы Ваши взгляды по этому вопросу?

- О центрально-азиатской интеграции начали говорить с 2000 года. Как мне стало известно, Узбекистан и Туркменистан в скором времени проведут конференцию по вопросам интеграции в Центральной Азии. Мы хотим предложить провести конференцию в Бишкеке. Государства Центральной Азии должны всегда поддерживать между собой интеграционные связи. Если мы, в нашем регионе, не будем едины, а будем разобщены – это может привести к негативным последствиям.

– С 2005 года из Казахстана в Кыргызстан поступило около одного миллиарда инвестиций – в горнорудную, коммуникационную отрасли. Наши предприниматели работают в Кыргызстане. Между двумя странами есть экономические отношения. Какова Ваша политика в отношении казахстанских инвестиций?

– Придя к власти, я взял под защиту всех инвесторов. Мы избрали президентскую форму правления. В связи с этим, будет принята новая Конституция. Затем будут разработаны новые законы, будет избран новый парламент. В настоящее время при правительстве есть Агентство по привлечению инвесторов и защите их интересов. После принятия нового Основного закона страны мы повысим статус этого агентства и превратим его в национальное агентство, напрямую подчиняющееся Президенту. Если со стороны каких-либо органов будет оказываться давление на инвестора – агентство защитит его интересы. Это будет в моей личной компетенции. Инвесторы будут заключать соглашения с государством на 20-30 лет. Даже если власть сменится, для инвесторов должны быть гарантии для дальнейшей работы. Государство не должно отходить от своих принципов. В настоящее время на территории Кыргызстана, в частности, в Таласе, в ущелье Ала-Бука работают казахстанские инвесторы. Не секрет, что раньше были случаи притеснения инвесторов, отъема у них собственности, возбуждения разных дел. Для того чтобы отныне таких негативных явлений не было, я намерен создать Национальное агентство.

– Коснемся темы трансграничных рек – каковы Ваши взгляды на этот вопрос? Какими путями можно решить эту проблему?

– Сегодня в мире существует дефицит воды. У нас также не обходится без подобных проблем. Следует отметить, что если ситуация на нашем водохранилище Токтогул будет развиваться так же, как сейчас, то оно придет в состояние, чреватое катастрофой. Поэтому, мы рассматриваем вопрос об импорте электроэнергии из Казахстана и Узбекистана. Республика Казахстан уведомила, что готова экспортировать в нашу страну 0,9-1 млрд кВт электроэнергии. Мы в свою очередь ведем переговоры и с Узбекистаном. Если не обеспечить поставки извне, то нам придется обеспечивать свою страну электроэнергией самостоятельно, но вследствие этого в вегетационный период никому не хватит воды. И в итоге уровень воды в водохранилище Токтогул снизится. Поэтому, мы должны импортировать энергию из Казахстана и Узбекистана. Это будет приемлемо для всех нас. Мы надеемся, что, в результате, выполним межгосударственные обязательства в вегетационный период.

- Есть ли у Кыргызстана своя собственная политика в отношении трансграничной логистики?

- Кыргызстан находится точно в середине Великого Шелкового пути, соединяющего Запад и Восток. Если речь идет о трансграничных связях, то я надеюсь, что мы станем регионом, который соединит различные области. В этом направлении у нас есть национальный проект – железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Она пройдет по югу страны. Это будет железная дорога, связывающая страны Центральной Азии между собой, а азиатский регион с Европой. Если мы построим эту дорогу, то это будет означать дальнейшее развитие Великого Шелкового пути. Это внешний приоритет нашего государства.

– О чем вы будете говорить с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в ходе визита 2 марта? Можете ли Вы сообщить нам об этом, хотя бы в общих чертах?

- Это мой первый визит в Казахстан в качестве Президента, я совершаю государственный визит по официальному приглашению, чтобы укрепить братские связи. Все будет решаться путем переговоров и заключения соглашений по различным вопросам и таких вопросов много.

– Мы читаем кыргызские средства массовой информации, посещаем кыргызские сайты и страницы в Facebook. Вас называют строгим руководителем. С чем связано формирование такого имиджа?

- Возможно, со стороны я выгляжу строгим, но в душе я мягкий человек. У нас сейчас закон работает во всех сферах. Я всем говорю – министрам, премьер-министру, силовым структурам, чтобы они действовали только в рамках закона. Требую, чтобы за коррупцию, за преступления наказывали хоть действующих, хоть бывших руководителей. Я говорю: «Если кого-то арестуете по навету, тогда будет сами привлечены к ответственности». Поэтому, сейчас у нас начал работать закон. Я понимаю, почему у Вас возникло представление, что я строгий руководитель. Арестованы премьер-министры, министры, руководители и другие крупные чиновники. Понимаю, что Вы именно это имеете в виду. За 30 лет коррупция у нас пустила глубокие корни. Около 300 семей в Кыргызстане разбогатели, остальные обеднели. Вследствие этого у нас произошла третья революция. Это первая причина. Вторая причина заключается в нечестных, несправедливых выборах. Поэтому, мы провели честные, справедливые выборы. Скоро пройдут и местные выборы. Намечено проведение референдума, который мы также проведем честно. Осенью пройдут парламентские выборы. И во всех этих процессах закон должен быть единым для всех - от президента до дехканина с кетменем в руках. Сейчас мы устанавливаем законность и справедливость. Конечно, это невозможно сделать за один год. Для исправления ситуации нужно 2-3 года.

–Какой теперь будет внешняя политика Кыргызстана?

– В первую очередь, мы продолжим братские связи с соседними государствами. У кыргызов и казахов есть хорошая поговорка: «Ближний сосед лучше дальнего родственника». Мы должны, в первую очередь, развивать хорошие отношения с соседями. С другими государствами, например, с Россией, мы являемся союзниками, стратегическими партнерами также необходимо поддерживать тесные связи. Со странами Европы, Америки, со всеми государствами мы будем устанавливать равноправные отношения, с учетом интересов обеих сторон.

– Я хорошо понимаю, что у Вас не бывает много свободного времени. Вы только приступаете к работе президента. И все же, как проводит свободное время президент Кыргызстана?

- Верно, сейчас у меня нет свободного времени. Я говорю пресс-секретарю и советнику, что они меня не жалеют, не оставляют свободного времени. Но, при любой возможности посещаю бассейн. Летом играю в футбол и большой теннис. Но свободного времени действительно мало.

– Ваши пожелания народу Казахстана?

– Желаю народу Казахстана единства, добра, мира! Конечно, надо признать, что сегодня Казахстан на много лет опережает нас. Желаю, чтобы ваш народ продвигался еще дальше, поскольку, если у вас все будет хорошо, то и в Кыргызстане все будет хорошо. Мы братские народы. Мы никогда не оставляли друг друга. История это доказывает. Когда казахам было трудно – кыргызы помогали, когда было трудно кыргызам – казахи оказывали помощь. Если обратиться к истории, то есть пример – во время голода в 30-е годы множество казахов переселились к нам. Тогда мы делили с казахами последнюю чашку талкана, спасли казахов от голода. В моем родном районе около 10 аулов, где живут казахи. Уже более 100 лет они живут здесь, и мы уже сроднились с ними. Мы всегда помогали друг другу в трудные времена. Поэтому, желаю братьям-казахам добра, процветания, мира и спокойствия!

- Мира и благополучия братским странам! Урматтуу Президент чоң рахмат, Сізге!