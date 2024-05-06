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    13:10, 06 Май 2024 | GMT +6

    Президент Кыргызстана совершит рабочий визит в Россию

    Садыр Жапаров
    Фото: Telegram-канал правительства КР

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию, где 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и 9 мая в параде Победы в Москве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По информации заведующего отделом внешней политики Администрации Президента КР Муратбека Азымбакиева, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств заслушают доклады «О ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» по итогам 2023 года и «О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год».

    - Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе об одобрении проекта Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Кроме того, также планируется учредить медаль «10 лет Евразийскому экономическому союзу», - сообщил чиновник.

    Теги:
    Кыргызстан Садыр Жапаров День Победы ЕАЭС Мировые новости Россия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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