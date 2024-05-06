Президент Кыргызстана совершит рабочий визит в Россию
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию, где 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и 9 мая в параде Победы в Москве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По информации заведующего отделом внешней политики Администрации Президента КР Муратбека Азымбакиева, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств заслушают доклады «О ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» по итогам 2023 года и «О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год».
- Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе об одобрении проекта Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Кроме того, также планируется учредить медаль «10 лет Евразийскому экономическому союзу», - сообщил чиновник.