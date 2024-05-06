Президент Кыргызстана совершит рабочий визит в Россию

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию, где 8 мая примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза и 9 мая в параде Победы в Москве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации заведующего отделом внешней политики Администрации Президента КР Муратбека Азымбакиева, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств заслушают доклады «О ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» по итогам 2023 года и «О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год».