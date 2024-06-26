Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завершил визит в Бельгию

В рамках визита в Бельгию президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел в европейской столице несколько встреч, сообщает собственной корреспондент Kazinform.

Садыр Жапаров прибыл в Бельгию в понедельник вечером. Во вторник в первой половине дня состоялась его встреча с Королем Бельгии Филиппом.

Далее президент Кыргызстана прибыл в Европейский совет, где состоялись его переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Ж.Боррелем.

По результатам переговоров, стороны подписали Соглашение о расширенном партнерстве между ЕС и Кыргызстаном (EPCA).

Как отмечает Европейская служба внешних действий, это стало важной вехой в укреплении двусторонних отношений ЕС и Кыргызстана.

— Соглашение обеспечит новую правовую основу для укрепления политического диалога и углубления сотрудничества во многих взаимовыгодных областях. К ним относятся торговля и инвестиции, устойчивое развитие и связь, исследования и инновации, образование, окружающая среда и изменение климата, а также верховенство закона, права человека и гражданское общество.

Кроме того, это позволяет укреплять сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности, включая вопросы предотвращения конфликтов и кризисного регулирования, снижения рисков, кибербезопасности, региональной стабильности, разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями и экспортного контроля, отмечается в заявлении ЕСВД.

EPCA заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанное Кыргызстаном и Евросоюзом в 1999 году.