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    02:18, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров завершил визит в Бельгию

    ЕС
    Фото:kabar.kg

    В рамках визита в Бельгию президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел в европейской столице несколько встреч, сообщает собственной корреспондент Kazinform.

    Садыр Жапаров прибыл в Бельгию в понедельник вечером. Во вторник в первой половине дня состоялась его встреча с Королем Бельгии Филиппом.

    Далее президент Кыргызстана прибыл в Европейский совет, где состоялись его переговоры с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политики безопасности Ж.Боррелем.

    По результатам переговоров, стороны подписали Соглашение о расширенном партнерстве между ЕС и Кыргызстаном (EPCA).

    Как отмечает Европейская служба внешних действий, это стало важной вехой в укреплении двусторонних отношений ЕС и Кыргызстана.

    — Соглашение обеспечит новую правовую основу для укрепления политического диалога и углубления сотрудничества во многих взаимовыгодных областях. К ним относятся торговля и инвестиции, устойчивое развитие и связь, исследования и инновации, образование, окружающая среда и изменение климата, а также верховенство закона, права человека и гражданское общество.

    Кроме того, это позволяет укреплять сотрудничество в области внешней политики и политики безопасности, включая вопросы предотвращения конфликтов и кризисного регулирования, снижения рисков, кибербезопасности, региональной стабильности, разоружения, нераспространения, контроля над вооружениями и экспортного контроля, отмечается в заявлении ЕСВД.

    EPCA заменит Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанное Кыргызстаном и Евросоюзом в 1999 году.

    Теги:
    Евросоюз Кыргызстан Бельгия Мировые новости Международные отношения
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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