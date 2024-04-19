Президент Кыргызстана посетил Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары»

Президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров в ходе официального визита в Республику Казахстан посетил Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В ходе посещения были представлены космические достижения Казахстана и работа сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.

Фото: Рrimeminister.kz

Казахстанские специалисты рассказали о проводимой работе в области космического мониторинга, представили этапы создания космических аппаратов и образцы выпускаемых компонентов. Кроме того, были осмотрены участки, на которых проводятся работы по испытанию спутников перед отправкой на запуск в космос.

Фото: Рrimeminister.kz

Президента Кыргызстана Садыра Жапарова во время посещения центра сопровождал Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Внимание было также уделено партнерству двух стран в космической отрасли.