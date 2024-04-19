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    17:30, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Президент Кыргызстана посетил Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары»

    Президент Кыргызстана посетил Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары»
    Фото: Рrimeminister.kz

    Президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров в ходе официального визита в Республику Казахстан посетил Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК. 

    В ходе посещения были представлены космические достижения Казахстана и работа сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов.

    Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары»
    Фото: Рrimeminister.kz

    Казахстанские специалисты рассказали о проводимой работе в области космического мониторинга, представили этапы создания космических аппаратов и образцы выпускаемых компонентов. Кроме того, были осмотрены участки, на которых проводятся работы по испытанию спутников перед отправкой на запуск в космос.

    Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары»
    Фото: Рrimeminister.kz

    Президента Кыргызстана Садыра Жапарова во время посещения центра сопровождал Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. Внимание было также уделено партнерству двух стран в космической отрасли.

    Национальный космический центр «Қазақстан ғарыш сапары»
    Фото: Рrimeminister.kz

     

     

    Теги:
    Правительство Астана Кыргызстан Освоение космоса Внешняя политика Казахстана Олжас Бектенов Премьер-министр РК Интеграция и партнерство Космос
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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