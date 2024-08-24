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    12:06, 24 Август 2024 | GMT +6

    Президент Кыргызстана объявил выговор главе Нацбанка и снял с должности двух его замов

    кр
    Фото: Кабар

    Заместители председателя Национального банка Манас Жакыпов и Кайып Куленбеков освобождены от занимаемых должностей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Кабар.

    Недостаточная работа в сфере денежно-кредитной политики привела к волатильности обменных курсов, что негативно сказалось на всех секторах экономики и ухудшило благосостояние граждан и предпринимателей.

    Негативные факторы, воздействующие на экономику, создали риски потери доверия со стороны бизнеса, финансовых рынков, населения и инвесторов. В результате анализа ситуации и оценки последствий принято решение освободить от должности заместителя председателя Национального банка Манаса Жакыпова в связи с утратой доверия.

    Кроме того, за ненадлежащую координацию работы руководящего состава объявлен выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву.

    Эти решения приняты президентом Садыром Жапаровым как вынужденная мера в условиях утраты контроля на вверенном участке, что негативно сказалось на стабильности банковской системы и национальной экономики. Данная мера необходима для восстановления нормального функционирования финансового рынка и возврата к эффективному управлению.

    Также, согласно поданному заявлению, освобожден от должности заместитель рредседателя Национального банка Кайып Куленбеков.

    Материал предоставлен информационным партнером Kazinform агентством Кабар.

    Теги:
    Освобождение от должности Кыргызстан Садыр Жапаров Банки Мировые новости
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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