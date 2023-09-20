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    07:13, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Кении предложил сотрудничество инвесторам из Казахстана

    Состоялась встреча Главы государства с Президентом Кении Уильямом Руто
    Фото: пресс-служба Акорды

    Состоялась встреча Главы государства с Президентом Кении Уильямом Руто, передает со ссылкой на пресс-службу Акорды МИА «Казинформ».

    В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения торгово-экономических отношений с Кенией.

    Глава государства подчеркнул, что Кения представляет особый интерес для развития сотрудничества как одна из преуспевающих стран на африканском континенте.

    – Я слежу за развитием Вашей страны, экономической и внешней политикой, а также готов приложить совместные усилия для вывода казахско-кенийского сотрудничества на новый уровень, – отметил Президент.

    В свою очередь Уильям Руто пригласил казахстанские компании активно инвестировать в экономику Кении, в том числе рассмотреть возможность расширения порта Мумбаса путем строительства зернового терминала.

    Президент Токаев проинформировал собеседника о намерении направить торговую миссию в Кению для изучения потенциальных возможностей укрепления сотрудничества.

    Глава государства также отметил важность взаимодействия с африканскими государствами как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних объединений, прежде всего в рамках ООН.

    Глава государства пригласил Уильяма Руто совершить визит в Казахстан в следующем году и принять участие в предстоящем Международном форуме Астана.

    Теги:
    Акорда Токаев Касым-Жомарт Президент Казахстана
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