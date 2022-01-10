Президент Казахстана взял ответственность на себя и сумел консолидировать страну - Владимир Путин

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры и граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Президент РФ отметил, что возникшая угроза вызвана не стихийными протестными акциям по поводу цен на топливо. «Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Активно применялись присущие майдану технологии элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и управляемые группы боевиков, в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом» , - сказал В. Путин.

«Как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен, - заявил он. - Реагировать на все это нужно было без промедления. И обращение Президента Республики Казахстан было сразу поддержано всего главами государств-членов ОДКБ».

«Механизм ОДКБ реально включился - в Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ, и, хочу это подчеркнуть, на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным его применение глава Казахстана. После выполнения своей функции весь контингент будет выведен с территории Казахстана», - отметил лидер РФ.

Он отметил, что применение КМС ОДКБ, является «своевременной и исключительно легитимной акцией», а подразделения ОДКБ находятся в республике на основании официального запроса страны и в соответствии с положениями Договора о коллективной безопасности.

Он добавил, что благодаря мерам руководства Казахстана и при поддержке партнеров по ОДКБ обстановка постепенно нормализуется. «Уверен, что совместными усилиями уже в самое ближайшее время положение во всей стране будет окончательно взято под контроль и нормализировано«, - сказал российский лидер.

»Я бы хотел отметить то мужество, с которым Президент Казахстана принял это событие, взял ответственность на себя, на свои плечи. Возглавил проведение всех мероприятий, консолидировал вокруг себя общество, силовые структуры, граждан страны для того, чтобы дать отпор террористам извне. Уверен, что руководство Казахстана сделает все, чтобы наладить нормальную работу правоохранительных органов, экономики страны, в этом ни на секунду не сомневаюсь«, - подытожил он.