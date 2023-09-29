Мир находится на переломном этапе - Президент Казахстана

На сессии «Диалог лидеров» в Берлине Глава нашего государства представил свое видение роли Казахстана в глобальных экономических процессах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей речи Президент отметил своевременность созыва данного форума.

– После десятилетий глобализации и интеграции мир находится на переломном этапе. Конфликты, геополитическая напряженность, дезорганизация рынков и торговые споры подрывают глобальную политическую и экономическую стабильность, – заявил Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, нужны новые универсальные ценности, которые позволят решать насущные глобальные экономические проблемы. В противном случае человечеству грозит беспрецедентная по своим масштабам фрагментация глобальной торговли, которая может привести к падению мирового ВВП на 7%. Значительная часть выступления была посвящена роли нашей страны в стабилизации международных экономических связей. Обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в Евразии, Казахстан является крупным поставщиком энергии на мировые рынки. С учетом того, что 70 % экспорта нашей нефти идет в Европейский Союз, мы готовы расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса, – сообщил Глава государства.

Фото: пресс-служба Акорды

Лидер Казахстана проинформировал участников форума о новых горизонтах развития национальной экономики. Он отметил, что в прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40 процентов.

- Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, мы наращиваем усилия по диверсификации экономики. Обеспечив рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение, Казахстан продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции благодаря формированию исключительно благоприятной среды для ведения бизнеса, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Президент призвал участников форума обратить внимание на перспективы, которые может дать экономическое партнерство с Казахстаном. В частности, Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как «Средний коридор», открывает новые возможности для торговли и инвестиций в регионе, вдвое сокращая время транзита товаров, которые ныне транспортируются по имеющимся морским путям, - отметил Глава государства.

Фото: пресс-служба Акорды

Также было отмечено, что Казахстан стал первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла стратегию углеродной нейтральности к 2060 году. В данной сфере реализуются и крупные международные проекты. Германо-шведская компания Svevind инвестирует 50 млрд долларов в свою деятельность в Казахстане, направленную на производство 2 млн тонн «зеленого» водорода в год. Кроме того, широкие инвестиционные возможности открываются для предприятий, готовых перерабатывать сырье и руду на месте и затем экспортировать их в страны ЕС. Дешевая энергия, государственная поддержка и конкурентоспособная стоимость рабочей силы делают это предложение весьма привлекательным, заметил Касым-Жомарт Токаев. В целом, как убежден Президент, Казахстан превратился в действительно глобального и надежного торгово-экономического партнера. В завершение своего выступления Глава государства отметил важность объединения усилий в деле построения процветающего и инклюзивного будущего для всех.

– В прошлом году по моей инициативе мы провели первый Международный форум Астана – это уникальная и инклюзивная платформа, созданная для продвижения глобального сотрудничества и диалога в условиях геополитической поляризации. Искренне надеюсь, что Berlin Global Dialogue и Международный форум Астана, являющиеся ценными площадками для международного диалога в Европе и Евразии, смогут активизировать свои усилия, направленные на решение глобальных проблем, – сказал в заключение своей речи Касым-Жомарт Токаев.

Фото: пресс-служба Акорды

В первом форуме Berlin Global Dialogue приняли участие Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, Премьер-министр Албании Эди Рама и другие высокопоставленные политики, руководители международных компаний и финансовых институтов.