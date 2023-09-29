19:26, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6
Президент Казахстана высказался об Украинском конфликте
Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о позиции Казахстана в отношении Украинского конфликта, передает МИА «Казинформ».
Президент отметил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе устава ООН.
- Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная, и Российская сторона и Украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам. Но платформа переговоров пока не ясна. На той основе можно было внести переговоры, - сказал Касым-Жомарт Токаев.