Президент Казахстана высказался об Украинском конфликте

Президент отметил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе устава ООН.

- Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная, и Российская сторона и Украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам. Но платформа переговоров пока не ясна. На той основе можно было внести переговоры, - сказал Касым-Жомарт Токаев.