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    19:26, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана высказался об Украинском конфликте

    МИА «Казинформ»
    Фото: МИА «Казинформ»

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о позиции Казахстана в отношении Украинского конфликта, передает МИА «Казинформ».

    Президент отметил, что Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе устава ООН.

    - Сегодня уважаемому господину канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьезная, и Российская сторона и Украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам. Но платформа переговоров пока не ясна. На той основе можно было внести переговоры, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Президент Казахстана
    Автор
    Данира Искакова
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