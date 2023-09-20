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    04:33, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана назвал ключевые приоритеты государственной политики

    МИА «Казинформ»
    Фото: МИА «Казинформ»

    Казахстан привержен дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества со странами Центральной Азии. Об этом заявил Президент Казахстана на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «Наш регион может играть более активную роль в качестве «сплоченной и независимой» части международного сообщества, внося свой вклад в глобальные процессы развития.

    К счастью, экономическая активность растет. За последние пять лет внутрирегиональный товарооборот удвоился и составил 10 миллиардов долларов США. Наша региональная повестка дня включает Афганистан, который должен стать стабильным, процветающим государством и надежным торговым партнером.

    В этом контексте настало время создать Региональный центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы. Призываю все государства-члены поддержать нашу инициативу», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства такде предсатвил краткую информацию о внутренних реформах Казахстана.

    «Несмотря на глобальные, региональные и геополитические вызовы, наше общество и Правительство строят Справедливый Казахстан. За очень короткий промежуток времени мы реформировали наши институты, внесли поправки в Конституцию, перезагрузили политическую и экономическую системы, продолжили борьбу с коррупцией. За два года сделано очень многое. За это время существенно изменился менталитет наших граждан, особенно молодого поколения.

    Президентский мандат был ограничен одним семилетним сроком. Это предложение было поддержано народом Казахстана и не будет подвергнуто изменению в будущем. Мы будем твердо придерживаться формулы «сильный Президент, влиятельный Парламент и подотчетное Правительство», - озвучил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что в основе этих реформ лежат принципы справедливости, равенства, непредвзятости и свободы.

    «Мое личное кредо – верховенство закона должно преобладать при любых обстоятельствах. Мы понимаем, что только политические реформы и инвестиции в человеческий капитал могут сделать нашу экономику более устойчивой и прочной», - отметил Президент РК.

    Кроме того, Глава государства рассказал о прогрессе в достижении гендерного равенства, расширении прав и возможностей женщин и девочек.

    «Мы ввели 30-процентную квоту для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями в избирательных партийных списках. Это позволит им более активно и на равных участвовать в политической жизни страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Президент Казахстана также назвал ключевые приоритеты государственной политики.

    «В своем недавнем Послании народу я представил новую экономическую политику, которая направлена, прежде всего, на предоставление всем гражданам необходимых возможностей для достойной жизни.

    Мы уделяем больше внимания и ценим молодых людей, которые усердно работают и, при поддержке Правительства, будут вносить свой вклад в устойчивое развитие страны и ее лидирующие позиции на международных форумах.

    Здоровье, благополучие и хорошее образование подрастающего поколения являются ключевыми приоритетами государственной политики Казахстана», - заключил глава государства.

    Президент Казахстана добавил, что возлагает надежды на молодежь.

    «Я возлагаю свои надежды на молодое поколение, которое поведет нашу страну в будущее.

    На родине и за рубежом мы работаем ради этого лучшего будущего. Давайте возродим дух единства и коллективных действий, который лежит в основе Организации Объединенных Наций. Будем помнить, что общая приверженность построению лучшего мира должна быть выше наших различий.

    Казахстан готов сотрудничать со всеми государствами – членами ООН в деле построения более светлого, справедливого и устойчивого мира». - заключил Касым-Жомарт Токаев.

    Теги:
    Президент Казахстана Политика
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