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    16:19, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент Казахстана совершит официальный визит в Германию

    Президент Казахстана

    28-29 сентября 2023 года Глава государства совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В Берлине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

    Кроме того, программа визита предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

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    Автор
    Ринат Дусумов
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