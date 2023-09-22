Президент Казахстана совершит официальный визит в Германию

28-29 сентября 2023 года Глава государства совершит официальный визит в Федеративную Республику Германия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Берлине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление Президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.