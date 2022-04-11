Президент Казахстана провел переговоры с Папой Римским Франциском

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с Папой Римским Франциском. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи обсуждались перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога.

Особое внимание было уделено повестке предстоящего VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в казахстанской столице. Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное мероприятие имеет большую значимость для Казахстана.

Глава нашего государства проинформировал собеседника о казахстанской модели межконфессионального согласия и единства, а также рассказал о реализации масштабных политических и экономических реформ.

Папа Римский выразил признательность Президенту за возможность встречи и подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Он отметил, что связывает большие ожидания с предстоящим визитом и участием в работе форума.

«Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни», – заявил Глава Католической церкви.

Понтифик подчеркнул исключительную значимость достижения единства и согласия в мире в условиях нынешней сложной геополитической ситуации.

«Мы видим, насколько разнообразна и едина Ваша страна. Это основа стабильности. Мы рады, что в Казахстане понимают это. Вы можете рассчитывать на мою поддержку, я ценю Ваши усилия», – сказал Папа Римский.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердую приверженность Казахстана дальнейшему развитию сотрудничества со Святым Престолом в сфере духовного согласия и взаимоуважения.



