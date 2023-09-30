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    22:03, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан заинтересован в доступе к новейшим медпродуктам Bayer AG

    Пресс-служба Акорды
    Фото: Пресс-служба Акорды

    В ходе встречи с членом правления, руководителем фармацевтического направления компании Bayer AG Штефаном Ольрихом были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, устойчивого земледелия и научных исследований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Глава государства подчеркнул заинтересованность Казахстана в доступе к новейшим медицинским продуктам Bayer, а также в открытии лабораторий и осуществлении совместных научно-исследовательских проектов.

    Bayer AG – международный концерн, специализирующийся на медико-биологических решениях для здравоохранения и сельского хозяйства.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан активно работает над развитием биотехнологического кластера. Он сообщил о создании национального биофармацевтического холдинга QazBioPharm, призванного осуществлять и внедрять в производство разработки в данных отраслях.

    Темой обсуждения также стали потенциальные меры по упрощению процедур ввоза новых лекарственных средств в Казахстан.

    Особый интерес, как считает Глава государства, представляет создание производственных мощностей по производству удобрений, пестицидов и других биохимических веществ, применяемых в сельском хозяйстве Казахстана. По его мнению, имеется значительный потенциал для научного и делового сотрудничества, особенно в области селекции и генной инженерии.

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    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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