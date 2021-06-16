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    17:27, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Президент Казахстана принял участие в Саммите ОИС по науке и технологиям

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия второго Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Мероприятие под девизом «Наука, техника и инновации: открывая новые горизонты» проходит под председательством Объединенных Арабских Эмиратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Выступая в качестве председателя первого Саммита ОИС по науке и технологиям, Президент Казахстана от имени всех делегаций выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам и Генеральному секретарю ОИС за организацию виртуального саммита.

    Говоря о беспрецедентных вызовах современности, Касым-Жомарт Токаев призвал к принятию скоординированных действий для достижения стабильного и процветающего будущего для стран ОИС и всей планеты.

    Глава государства напомнил, что исламский мир являлся ядром научной мысли. По его убеждению, нынешняя историческая миссия Организации заключается в движении вперед по пути научного прогресса, отдавая дань уважения великим личностям прошлого. Президент выразил признательность государствам ОИС за принятие на 47-й сессии Совета министров иностранных дел Организации специальной резолюции по случаю 1150-летия великого мыслителя Абу Насра Аль-Фараби.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что Астанинская декларация первого Саммита и реализация Программы ОИС до 2026 года позволили своевременно определить наиболее актуальные цели и задачи дальнейшего развития Организации. Исходя из этого, в выступлении был озвучен ряд практических предложений.

    В контексте общих усилий в борьбе с пандемией Глава государства призвал к справедливому распределению вакцин и указал на недопустимость их использования в качестве политического инструмента.

    Президент проинформировал о разработке казахстанского антиковидного препарата QazVac, который в настоящее время проходит процедуру одобрения ВОЗ.

    – Казахстан будет готов предоставить свою вакцину странам ОИС в качестве гуманитарной помощи. Мы также можем рассмотреть возможность производства QazVac в других странах ОИС, – заявил он.

    Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высказал готовность к более широкому и глубокому обмену знаниями и технологиями, отметив наличие современной комплексной инфраструктуры научных исследований и разработок.

    – Наш флагманский академический и научно-исследовательский институт – Назарбаев Университет, а также Astana IT Hub могут послужить базой для совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в сферах искусственного интеллекта, Big Data и кибербезопасности, – сказал Глава государства.

    Президент полагает, что повышение качества образования и научных исследований должно стать приоритетом в деятельности ОИС. Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении Казахстана к 2025 году увеличить финансирование науки до 1 %, а образования до 7 % от ВВП.

    Глава государства сообщил о готовности Казахстана выделить 100 грантов по программе бакалавриата в отечественных учебных заведениях для студентов из стран ОИС.

    В выступлении также поднимались темы цифровизации экономики, улучшения качества государственных услуг, продолжения работы по оказанию поддержки Группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал об усилиях нашей страны, направленных на борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды, декарбонизацию экономики.

    Обращаясь к участникам форума, Президент высказал убеждение, что будущее стран ОИС зависит успехов в научно-техническом и инновационном развитии.

    – Мы разделяем общее понимание того, что исламский мир обладает значительным научным потенциалом. Однако нам необходимо увеличивать инвестиции в развитие человеческого капитала, в особенности, в качественное образование. Также жизненно важно укреплять и развивать наше научное сотрудничество. Именно благодаря этим мерам мы сможем возродить славу исламского мира в области науки и инноваций, – считает Глава нашего государства.

    Завершая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев передал председательство Объединенным Арабским Эмиратам. Президент Казахстана поздравил Правительство и народ Эмиратов с 50-летием Независимости и успешным выходом спутника «Аль-Амал» на орбиту Марса, подчеркнув, что это достижение имеет огромную ценность для всего исламского мира.


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