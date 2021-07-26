+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Казахстана принял губернатора Астраханской области

26 Июля 2021 17:56
Поделиться:
Президент Казахстана принял губернатора Астраханской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Глава государства принял исполнительного директора компании Eni
Аскар Мамин принял делегацию Астраханской области РФ Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Казкосмос завершил работу на МАКС-2021

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что стратегические и союзнические отношения Казахстана с Российской Федерацией все активнее и шире охватывают взаимодействие регионов двух стран. Эффективной диалоговой площадкой в этом плане выступает Форум межрегионального сотрудничества.

В настоящее время Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и другие области Казахстана осуществляют взаимовыгодную кооперацию с Астраханской областью по многим направлениям. По мере возобновления экономической активности наблюдается постепенное восстановление приграничной торговой динамики.

Важным связующим звеном между Казахстаном и Астраханской областью выступает проживающая там самая многочисленная казахская диаспора в России.

Президент поблагодарил Игоря Бабушкина за всестороннюю поддержку астраханских казахов в части укреплениях их духовных связей с исторической родиной, сохранения языка и культуры своих предков.

Глава государства высказал признательность администрации и жителям региона за увековечение на астраханской земле памяти Букей-хана, Курмангазы, Дины Нурпеисовой и других великих сыновей и дочерей казахского народа.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Россия  
Поделиться:
Новости по теме
Глава государства принял исполнительного директора компании Eni
Аскар Мамин принял делегацию Астраханской области РФ
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Казкосмос завершил работу на МАКС-2021
Популярное
1 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
2 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
5 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
Читайте также
Выборы сельских акимов открывают новые возможности для граждан - Ерлан Карин
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Индии
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив