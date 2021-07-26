Президент Казахстана принял губернатора Астраханской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял губернатора Астраханской области России Игоря Бабушкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что стратегические и союзнические отношения Казахстана с Российской Федерацией все активнее и шире охватывают взаимодействие регионов двух стран. Эффективной диалоговой площадкой в этом плане выступает Форум межрегионального сотрудничества.
В настоящее время Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и другие области Казахстана осуществляют взаимовыгодную кооперацию с Астраханской областью по многим направлениям. По мере возобновления экономической активности наблюдается постепенное восстановление приграничной торговой динамики.
Важным связующим звеном между Казахстаном и Астраханской областью выступает проживающая там самая многочисленная казахская диаспора в России.
Президент поблагодарил Игоря Бабушкина за всестороннюю поддержку астраханских казахов в части укреплениях их духовных связей с исторической родиной, сохранения языка и культуры своих предков.
Глава государства высказал признательность администрации и жителям региона за увековечение на астраханской земле памяти Букей-хана, Курмангазы, Дины Нурпеисовой и других великих сыновей и дочерей казахского народа.
- Глава государства принял исполнительного директора компании Eni
- Аскар Мамин принял делегацию Астраханской области РФ
- Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
- Казкосмос завершил работу на МАКС-2021
- Выборы сельских акимов открывают новые возможности для граждан - Ерлан Карин
- Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Индии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана