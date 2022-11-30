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    Президент Казахстана принял гендиректора крупнейшей в мире компании-оператора АЭС

    30 Ноября 2022, 00:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обсудил с генеральным директором Électricité de France (EDF) Люком Ремоном вопросы внедрения передовых технологий в атомной энергетике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    Президент сообщил, что казахстанские специалисты изучают передовые технологии ведущих мировых компаний в секторе атомной энергетики.

    Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

    Сегодня утром Глава государства с официальным визитом прибыл во Францию. В Елисейском дворце его встретил Президент Франции Эмманюэль Макрон. После церемонии главы двух стран провели переговоры.

    Также в рамках официального визита во Францию Глава государства провел встречу с основателем и президентом Французского института международных отношений (IFRI) Тьерри де Монбриалем и посетил Сенат Французской Республики. В ходе встречи с Председателем Сената Франции Жераром Ларше Президент Казахстана выразил уверенность, что договоренности, достигнутые в рамках его официального визита в Париж, придадут новый импульс многогранному сотрудничеству между странами.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, переговоры с Эмманюэлем Макроном подтвердили стратегический характер партнерства между Казахстаном и Францией.
    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Энергетика Международная деятельность РК
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