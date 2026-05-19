Президент Казахстана предложил запустить масштабный издательский проект по Золотой Орде

Такое предложение Глава государства озвучил на международном симпозиуме «Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность».

— Недавно в Туркестане на саммите Организации тюркских государств я предложил создать Центр, посвященный популяризации степной цивилизации. Параллельно необходимо запустить масштабный издательский проект с привлечением зарубежных специалистов по Золотой Орде, — сказал Президент.

По его мнению, сегодня важно, чтобы академические исследования стали надежной базой для реализации различных проектов в креативной индустрии и медиасфере.

— В эпоху глобализации, тотальной цифровизации и искусственного интеллекта особую актуальность приобретает новое прочтение концепции номадизма, которая сейчас ярко воплощается в созидательном потенциале и невероятной пассионарности «цифровых кочевников». Убежден, что комплексное изучение традиций степной государственности, основанной на справедливости, открытости, диалоге культур, будет содействовать долгосрочному прогрессу всей Центральной Евразии, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

На международном симпозиуме Глава государства также обратил внимание на необходимость тщательного изучения системы государственного управления Золотой Орды.

— Территория Улуса Джучи в период расцвета превышала шести миллионов квадратных километров, что, к слову, существенно больше площади Римской империи во время ее максимального расширения. Недаром отдельные историки называют Золотую Орду Степным Римом. Однако величие Золотой Орды измерялось не географическим охватом, а институциональной устойчивостью. Джучиды властвовали в государствах Великой степи свыше 600 лет, что, например, сопоставимо с продолжительностью правления таких династий, как Хань или Габсбурги. Данный факт говорит о легитимности и жизнеспособности созданной джучидами системы, обеспечивавшей гармоничное сосуществование разных этносов и религий, — сказал Президент.





