Президент Казахстана предложил ограничить собственные полномочия – польские СМИ

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести конституционные реформы, ограничивающие полномочия его должности. Об этом написал сегодня польский портал wnp.pl, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает польское СМИ, Касым-Жомарт Токаев, выступая перед казахстанским Парламентом, заявил, что страна должна перейти от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с сильным Парламентом.

• Выступая в Парламенте в среду 16 марта Токаев призвал внести изменения в систему парламентских выборов и восстановить Конституционный суд.

• Он также заявил, что намерен лишить правящую партию монополии на власть и сократить число депутатов Парламента, выдвигаемых прямо или косвенно Президентом.

• Он также хочет отменить действующее право Президента отменять или приостанавливать действия акимов областей и городов, поскольку оно «способствует чрезмерному ручному администрированию и снижает самостоятельность местных исполнительных органов».

Касым-Жомарт Токаев был избран Президентом в 2019 году при поддержке своего предшественника Нурсултана Назарбаева. Назарбаев ушел в отставку после 30 лет управления страной, но до недавнего времени сохранял свои широкие полномочия.

После массовых беспорядков в начале января Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности и лидера правящей партии, а его родственники лишились ряда влиятельных постов в руководящих органах страны и государственных компаниях. На прошлой неделе в связи с расследованием о хищениях был арестован один из племянников Назарбаева, а на этой неделе был также арестован бизнесмен, связанный с семьей Назарбаева.

Выступая в Парламенте в среду 16 марта, Токаев предложил отменить некоторые законодательные изменения, которые помогли Назарбаеву укрепить свои позиции во власти. В частности, он призвал к изменению системы парламентских выборов и восстановлению Конституционного суда.

Токаев также заявил, что хочет восстановить три области, присоединенные к другим областям в 1990-е годы, лишить правящую партию монополии на власть и сократить число депутатов Парламента, прямо или косвенно выдвигаемых Президентом.

Еще одна предлагаемая реформа направлена на облегчение регистрации новых политических партий за счет сокращения количества людей, необходимых для их создания, с 20 000 до 5000 человек.

Конец ручного управления местным самоуправлением

Реформы на конституционном уровне, направленные на ограничение полномочий Президента, включают законодательный запрет на принадлежность Президента к какой-либо политической партии в течение срока его полномочий. Ранее Президент заявил, что перестанет возглавлять правящую партию страны – «AMANAT» (бывшая «Nur Otan»).

По мнению Главы государства, действующее право Президента отменять или приостанавливать деятельность акимов областей и городов также следует отменить, так как оно «способствует чрезмерной практике «ручного администрирования» и снижает самостоятельность местных органов исполнительной власти».

Токаев заявил, что реформы, направленные на повышение роли Парламента, должны начинаться с пересмотра формирования и функций Сената (верхняя палата Парламента) и Мажилиса (нижняя палата Парламента). «Ключевой целью политической модернизации страны является повышение роли граждан в управлении государством посредством избирательных процессов», — подчеркнул он.

Глава Казахстана поставил перед собой задачу реформировать избирательную систему. Избирательная система нижней палаты Мажилиса превратится в смешанную пропорционально-мажоритарную модель, в которой 70 процентов депутаты будут избираться по пропорциональной модели, а 30 процентов - по правилу большинства. Это позволит принять участие в выборах кандидатам, не являющихся членами политических партий.

На пути к многопартийной системе

В числе других приоритетов Глава государства назвал введение положений об обязательном исключении из партийных списков председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Счетной комиссии и Конституционного совета, а также запрет акимам и их заместителям работать в местных партийных организациях. «Такие решения позволят создать многополярную партийную систему», – сказал Президент.

Определенные законодательные изменения будут внесены и в отношении ближайших родственников Президента. Президент Токаев предлагает законодательно запретить занятие высоких политических и управленческих должностей в квазигосударственном секторе ближайшими родственниками Президента.

Одно из важнейших изменений, предложенных Президентом, касается президентской квоты в Сенате, которая будет сокращена с 15 до 10 членов, пять из которых будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избираться ими, как сейчас. Президент Токаев обосновал свое предложение тем, что «президентские квоты в Сенате следует рассматривать не как контрольную меру, а как механизм учета голосов и мнений социальных групп, недостаточно представленных в Парламенте».

«Наш Сенат должен стать палатой, реально представляющей интересы регионов страны, а для этого необходима реформа его полномочий», — сказал Токаев во вступлении к предлагаемым им изменениям.

В соответствии с Конституцией Казахстана Сенат сейчас имеет полное право отклонять законопроекты, принятые Мажилисом. Токаев предложил ввести положение, которое давало бы Сенату только право одобрять или не одобрять законопроекты, принятые нижней палатой, тем самым наделяя ее большими полномочиями.

Для реализации озвученных сегодня инициатив потребуется до конца года внести около 30 конституционных поправок и принять более 20 законов.

Автор: Калина Олейничак, неофициальный перевод с польского языка.