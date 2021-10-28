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Президент Казахстана поздравил участников конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда»

Автор:  
Виктор Сутягин
28 Октября 2021, 13:44
Президент Казахстана поздравил участников конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау участников международной научно-практической конференции «Ұлық ұлыс – Алтын Орда» поздравил с открытием этого мероприятия Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю всех с открытием международной конференции «Ұлық Ұлыс-Алтын Орда»! Это мероприятие проводится в честь 30-летия Независимости. История Золотой Орды неразрывно связана с летописью современной казахской государственности. Расположение знаменитого мавзолея Джучи хана и города Сарайшык на территории Казахстана и нахождение многочисленных письменных источников в зарубежных архивах – яркое тому подтверждение.

На самом деле история Золотой Орды до сих пор нуждается в глубоком изучении. По разным причинам этот многовековой период нашей родословной остался незамеченным. Только после обретения суверенитета нашей страной этот пробел удалось восполнить.

Масштабные программы внесли огромный вклад в модернизацию исторического сознания нашего народа. Продолжалась преемственность в ежегодной летописи санмыга, возвышался наш национальный дух.

Мы должны показать всему миру ценные экспонаты эпохи Золотой Орды и эффективно использовать их для развития сферы туризма. Древние памятники и современные комплексы на берегах Урала и на склонах Улытау позволяют это сделать в полной мере.

Золотая Орда оставила особый след и в судьбе многих братских стран. Поэтому перед международным научным сообществом стоит задача совместного изучения нашей общей летописи.

Надеюсь, что на сегодняшнем заседании наши ученые поделятся новыми данными и взвешенными мнениями. Желаю успехов в работе конференции!», - говорится в приветствии Президента.


Президент Казахстана   Атырауская область   Наука   История Казахстана  
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