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    Президент Казахстана поздравил Короля Таиланда с Днем рождения

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну по случаю Дня рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    флаг Казахстан Таиланд
    Фото: Kazinform

    В своем послании Глава государства отметил особое значение этого праздника для тайского народа как символа устойчивого развития, национального наследия и духовных ценностей Королевства.

    Президент Казахстана также подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.

    Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Махе Вачиралонгкорну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таиланда — благополучия и процветания.

    Акорда Президент Казахстана Казахстан Таиланд Поздравления Касым-Жомарт Токаев Международные отношения
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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