Президент Казахстана поздравил Короля Таиланда с Днем рождения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну по случаю Дня рождения, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В своем послании Глава государства отметил особое значение этого праздника для тайского народа как символа устойчивого развития, национального наследия и духовных ценностей Королевства.

Президент Казахстана также подтвердил приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества, основанного на узах дружбы и взаимной поддержки.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Королю Махе Вачиралонгкорну успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Таиланда — благополучия и процветания.