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Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт

19 Января 2022 22:14
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Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По мнению генерального директора павлодарского ОФ «Десента» Сергея Гуляева, недавнего обращения Главы государства к казахстанцам все граждане ждали с особым нетерпением, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы все, наверное, в этот раз с особенным нетерпением ждали обращения Президента, потому что в это тревожное время ждали ответов на многочисленные вопросы, основные из которых: «Что произошло? Справились ли мы с этим? Как мы будем жить дальше?». И думаю, что все услышали много такого, к чему даже не были готовы», - сказал корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор павлодарского общественного фонда «Десента» Сергей Гуляев.

По его словам, Президент Казахстана откровенно озвучил проблемы, о которых казахстанцы вроде бы и ранее говорили, но не затрагивали их причин. По мнению спикера, эти слова нашли отклик у большинства граждан страны.

«Перед всеми нами поставлены новые и очень непростые задачи: как сделать справедливым распределение ресурсов, как повысить уровень доходов людей, сделать эффективной систему государственной поддержки и многие другие. Я очень надеюсь, что в решении этих вопросов государство, действительно, проявит настойчивость, системный подход, не отступит, не увлечётся процессом, не забудет про их решение, когда обстановка стабилизируется», - сказал эксперт.

Говоря «государство», С.Н. Гуляев, не имел ввиду какие-то абстрактные органы. П о его словам, это о каждом из казахстанцев, потому что без осознания причин каждым гражданином, не появится решений, а без действия все принятые решения останутся неисполненными.

«Поэтому действовать нужно вместе, чтобы потом вместе оценить полученные результаты и разделить ответственность за них, а лучше гордость от того, что у нас всё получилось», - добавил он.


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#Президент Казахстана   #Павлодарская область   #Общество   #ЧП-2022  
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Автор:

Антон Гагарин

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