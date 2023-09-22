Президент Казахстана отметил важность ратификации США протокола по безъядерной ЦА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "Центральная Азия-США" во время втсречи с президентом Джо Байденом отметил важность ратификации США Протокола о негативных гарантиях к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), передает МИА «Казинформ».

Ранее Протокол ратифицировали КНР, Россия, Франция и Великобритания. Данный шаг позволит завершить процесс институционализации безъядерного статуса региона и станет важной вехой в международных усилиях по укреплению ядерного разоружения и нераспространения.

Центральная Азия является единственным регионом в северном полушарии, на территории которого запрещено размещение ядерных арсеналов. Аналогичные зоны созданы в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана.

Напомним, 20 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Нью-Йорк принял участие в саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки. В повестке дня диалога были вопросы совместной работы для дальнейшего укрепления суверенитета, устойчивости и процветания Центральной Азии через партнерство С5+1 в области экономики, энергетики и безопасности.

В ходе своего выступления Президент РК отметил, что сегодня человечество сталкивается с невиданными прежде колоссальными сдвигами и вступает в очередной период геополитического противостояния.

«Суть угрозы исходит из одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН. Разрушение этих столпов ложится все более тяжелым бременем на существующую систему международных отношений и порождает конфронтацию. Практика несоблюдения, приостановки и выхода из ключевых международных правовых документов вызывает крайнюю озабоченность, поскольку может привести к точке невозврата. Такая ситуация нарушает работу торговой системы, ослабляет цепочки поставок, которые являются двигателем экономики, а также наносит ущерб продовольственной безопасности и ускоряет инфляцию», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что собравшиеся здесь лидеры несут ответственность за судьбу и будущее человечества.