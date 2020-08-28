Президент Казахстана наградил турецкого писателя орденом «Достық»

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В столице Турции Анкаре Посольством Казахстана было проведено мероприятие, посвященное 175-летию Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе мероприятия Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы вручил государственную награду Казахстана - орден «Достык» II степени, присвоенный в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан известному турецкому поэту, писателю Заферу Кибару, переводившему недавно роман М. Ауэзова «Путь Абая».

В свою очередь, З. Кибар поблагодарил Президента К. Токаева и казахстанский народ за награду, отметив, что Абай не просто делился глубокими мыслями, но и перевел их на бумагу, оставив после себя богатое наследие.

Выступая на открытии мероприятия, А. Сапарбекулы рассказал о роли великого поэта для казахского народа. Отметил, что «познание Абая – познание себя», и глубокие мысли поэта формировали казахскую самобытность.

Казахстанский дипломат также отметил, что новаторские мысли Абая как в литературе, так и в общественной жизни стали примерами подражания для всех последующих поколений казахской интеллигенции.

Экс-министр культуры Турции Намык Зейбек в своем выступлении подчеркнул, что Абай является основателем современной казахской литературы, а также отметил значимость великого поэта для всего тюркского мира.

В конце мероприятия состоялся литературный вечер, посвященный выразительному чтению стихов, поэм и Слов назиданий великого поэта. Участникам мероприятия была представлена выставка портретов казахского философа.









В мероприятии приняли участие экс-министр культуры ТР Намык Зейбек, президент Евразийского союза писателей Якуп Омероглу, а также представители местной интеллигенции и дипломатических миссий, средств массовой информации, казахстанская молодежь, обучающаяся в Турции, и другие.