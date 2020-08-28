+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент Казахстана наградил турецкого писателя орденом «Достық»

28 Августа 2020 11:57
Поделиться:
Президент Казахстана наградил турецкого писателя орденом «Достық»

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В столице Турции Анкаре Посольством Казахстана было проведено мероприятие, посвященное 175-летию Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Послание Президента ждет все население – общественный деятель
Муслим Алтынбаев освобожден от должности заместителя министра обороны РК Ардак Ашимбекулы назначен командующим силами особого назначения Нурлан Абдиров назначен депутатом Сената - Указ Президента РК

В ходе мероприятия Посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы вручил государственную награду Казахстана - орден «Достык» II степени, присвоенный в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан известному турецкому поэту, писателю Заферу Кибару, переводившему недавно роман М. Ауэзова «Путь Абая».

В свою очередь, З. Кибар поблагодарил Президента К. Токаева и казахстанский народ за награду, отметив, что Абай не просто делился глубокими мыслями, но и перевел их на бумагу, оставив после себя богатое наследие.

Выступая на открытии мероприятия, А. Сапарбекулы рассказал о роли великого поэта для казахского народа. Отметил, что «познание Абая – познание себя», и глубокие мысли поэта формировали казахскую самобытность.

Казахстанский дипломат также отметил, что новаторские мысли Абая как в литературе, так и в общественной жизни стали примерами подражания для всех последующих поколений казахской интеллигенции.
Экс-министр культуры Турции Намык Зейбек в своем выступлении подчеркнул, что Абай является основателем современной казахской литературы, а также отметил значимость великого поэта для всего тюркского мира.

В конце мероприятия состоялся литературный вечер, посвященный выразительному чтению стихов, поэм и Слов назиданий великого поэта. Участникам мероприятия была представлена выставка портретов казахского философа.



В мероприятии приняли участие экс-министр культуры ТР Намык Зейбек, президент Евразийского союза писателей Якуп Омероглу, а также представители местной интеллигенции и дипломатических миссий, средств массовой информации, казахстанская молодежь, обучающаяся в Турции, и другие.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Турция   #Абай  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив