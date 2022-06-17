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    Президент Казахстана: Импортозамещения в чистом виде не существует

    17 Июня 2022, 22:16

    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. КАЗИНФОРМ – Импортозамещения в чистом виде не существует. Такое мнение высказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я думаю, что сама жизнь диктует подобную необходимость. С другой стороны, я согласен с тем, что сказал Президент Российской Федерации относительно невозможности, да и отсутствия необходимости ухода в самоизоляцию. Все же, я являюсь сторонником международного сотрудничества, будь то политического, тем более инвестиционного, торгово-экономического сотрудничества. Я об этом сегодня говорил в своем выступлении. Если где-то не получается на одном направлении, надо уходить на другое направление. Потому что мир такой. Сейчас проводить политику опоры на собственные силы абсолютно невозможно. Действительно, в чистом виде импортозамещения не существует. Нужно активно искать возможности на других рынках, взаимодействовать друг с другом», – сказал Президент Казахстана, отвечая на вопросы.

    К.Токаев также отметил, что для Казахстана большое значение, как рынок, имеет Китай. Многие казахстанские товары пользуются спросом на рынке этой страны. Поэтому Казахстан ценит взаимоотношения с КНР и считает ее надежным партнером.


    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Экономика ЕАЭС
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