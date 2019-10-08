Президент Казахской федерации футбола инициировал созыв комитета по соблюдению честной игры
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд казахстанских футболистов заподозрен в организации договорных матчей. Предложение президента Казахстанской федерации футбола Адильбека Джаксыбекова оперативно созвать Комитет КФФ по соблюдению честной игры прозвучало на экстренном совещании, состоявшемся вчера в Доме футбола. Об этом сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.
На совещании прозвучала информация о полученном из УЕФА официальном сообщении, что ведающая сбором и анализом спортивного контента корпорация Sportradar информировала Европейский союз футбольных ассоциаций о подозрении в несоблюдении принципов спортивной борьбы в матчах казахстанских профессиональных футбольных клубов.
Корпорация Sportradar известна как организация, располагающая аналитическими инструментами расшифровки букмекерской информации на предмет подозрительных колебаний игровых ставок.
Речь зашла о матчах первенства Казахстана среди команд Первой лиги. Главным фигурантом оказалась входящая в состав футбольного клуба «Актобе» из одноименного города молодежная команда «Актобе-Жас».
В качестве приглашенного лица на совещание прибыл генеральный директор ФК «Актобе» Самат Смаков, который был в официальном порядке поставлен в известность о поступившей из УЕФА информации.
Созыв комитета КФФ по соблюдению честной игры намечен на самое ближайшее время.
- Часть дорог перекроют из-за полумарафона в Алматы
- Четыре медали завоевали карагандинские каратисты на турнире в Москве
- «Салават Юлаев» - «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию
- Милад Карими завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио
- Казахстанских футболистов заподозрили в организации договорных матчей
- Головкина отстранили от боев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана