Президент Казахской федерации футбола инициировал созыв комитета по соблюдению честной игры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд казахстанских футболистов заподозрен в организации договорных матчей. Предложение президента Казахстанской федерации футбола Адильбека Джаксыбекова оперативно созвать Комитет КФФ по соблюдению честной игры прозвучало на экстренном совещании, состоявшемся вчера в Доме футбола. Об этом сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола.

На совещании прозвучала информация о полученном из УЕФА официальном сообщении, что ведающая сбором и анализом спортивного контента корпорация Sportradar информировала Европейский союз футбольных ассоциаций о подозрении в несоблюдении принципов спортивной борьбы в матчах казахстанских профессиональных футбольных клубов.

Корпорация Sportradar известна как организация, располагающая аналитическими инструментами расшифровки букмекерской информации на предмет подозрительных колебаний игровых ставок.

Речь зашла о матчах первенства Казахстана среди команд Первой лиги. Главным фигурантом оказалась входящая в состав футбольного клуба «Актобе» из одноименного города молодежная команда «Актобе-Жас».

В качестве приглашенного лица на совещание прибыл генеральный директор ФК «Актобе» Самат Смаков, который был в официальном порядке поставлен в известность о поступившей из УЕФА информации.

Созыв комитета КФФ по соблюдению честной игры намечен на самое ближайшее время.