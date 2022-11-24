Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил новый вектор развития ОДКБ - Никита Шаталов

24 Ноября 2022, 19:08

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Политический аналитик Никита Шаталов проанализировал итоги саммита ОДКБ в Ереване, передает МИА «Казинформ».

«Вчерашний саммит ОДКБ в Ереване уже назвали неудачным. Мол, премьер Армении как хозяйки саммита отказался подписывать итоговые документы, организация переживает кризис и перестает быть военно-политическим блоком, способным хоть как-то стабилизировать обстановку в Северной Евразии.

Это и так, и не так. Очевидно, что отсутствие у РФ рычагов давления на Азербайджан ставит Москву в неудобное положение. Вроде бы у организации есть «старший партнер», но сделать он ничего не может: ни помочь военной силой, ни нажать на страну, не входящую в договор авторитетом. На фоне конфликта на кыргызско-таджикской границе, на фоне событий в Украине видно, что речь идет об упадке мощи России, по крайней мере, в моменте.

Но это не означает автоматического кризиса ОДКБ как блока. Нужно обратить внимание на две вещи. Первое – назначение Тасмагамбетова секретарем ОДКБ. На видный всем кризис блок ответил вполне адекватно, передав функцию координации усилий стран блока крупнейшей и сильнейшей стране, являющейся нейтральной как в случае российской войны в Украине, так и в случае Карабаха. То есть Казахстану.

Второе – заявление президента Токаева, о том, что любая война заканчивается мирными переговорами, и их нужно начинать прямо сейчас. Как Армении и Азербайджану, так и России с Украиной. Токаев, кажется, впервые публично озвучил ту повестку, которую продвигает на встречах с российским руководством за закрытыми дверями, как и, видимо, на закрытых встречах с руководством братских нам тюркских стран, Турции и Азербайджана.

Это не просто призыв с трибуны. Президент обозначил новый вектор развития ОДКБ. Из блока, который, чего греха таить, воспринимался как способ институционализировать возможность оказания военной помощи РФ соседям, ОДКБ усилиями Токаева может превратиться в площадку, цель работы которой – снижение геополитической напряженности в регионе, в том числе за счет упорядочивания применения военной силы, которая по всему миру выходит из-под контроля умеренных и благоразумных политиков.

Хорошие отношения Тасмагамбетова с РФ, где он вхож на самые высшие этажи элиты, и непререкаемый международный авторитет Токаева, который и выдвинул казахстанского политика на должность секретаря организации, могут придать развитию ОДКБ новый импульс, превратив его в реально работающий механизм установления мира в нашей части континента. Это не только в интересах Казахстана, но и в интересах самой РФ, пусть даже там делают вид, что этого не понимают», - сказал Никита Шаталов.

Фото: akorda.kz