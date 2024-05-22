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    17:15, 22 Май 2024 | GMT +6

    Президент Касым-Жомарт Токаев дорожит дружбой, и это говорит о его характере - посол Сингапура в РК

    Посол Сингапура в РК
    Кадр из видео

    Посол Республики Сингапур в Казахстане Зулкифли бин Бахарудин в эксклюзивном интервью Silk Way поделился ожиданиями от государственного визита Президента Казахстана в Сингапур, назвав предстоящий визит дружественным и открывающим возможности для укрепления дальнейшего партнерства между странами, передает агентство Kazinform. 

    - Я думаю, что наши отношения привилегированные и уникальные в том смысле, что ваш лидер, Президент Касым-Жомарт Токаев, очень хорошо знаком с нашей страной. Будучи молодым человеком, он жил совсем недалеко отсюда. Некоторые из его друзей до сих пор живут в этом районе и ждут встречи с ним. В свою очередь, господин Президент также все еще помнит их. На мой взгляд, у него очень теплые воспоминания об этом месте. Он провел здесь достаточно времени, и эти годы можно назвать годами его становления. Его отношения с последующими лидерами Сингапура, как прошлыми, так и настоящими, с которыми запланирована скорая встреча, остаются очень крепкими. Так что, я думаю, это уникальный пример того, как Президент Касым-Жомарт Токаев дорожит дружбой. Это многое говорит о его характере и личности. Он поддерживает дружеские отношения не только на государственном уровне, но и личном. Я надеюсь, что этот визит поможет перевести официальные отношения на новую ступень, основанную на взаимопонимании и устойчивом развитии, - отметил в беседе посол Сингапура в Казахстане.

    Теги:
    Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Международные отношения Внешняя политика Казахстана Сингапур
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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