Президент Касым-Жомарт Токаев дорожит дружбой, и это говорит о его характере - посол Сингапура в РК

- Я думаю, что наши отношения привилегированные и уникальные в том смысле, что ваш лидер, Президент Касым-Жомарт Токаев, очень хорошо знаком с нашей страной. Будучи молодым человеком, он жил совсем недалеко отсюда. Некоторые из его друзей до сих пор живут в этом районе и ждут встречи с ним. В свою очередь, господин Президент также все еще помнит их. На мой взгляд, у него очень теплые воспоминания об этом месте. Он провел здесь достаточно времени, и эти годы можно назвать годами его становления. Его отношения с последующими лидерами Сингапура, как прошлыми, так и настоящими, с которыми запланирована скорая встреча, остаются очень крепкими. Так что, я думаю, это уникальный пример того, как Президент Касым-Жомарт Токаев дорожит дружбой. Это многое говорит о его характере и личности. Он поддерживает дружеские отношения не только на государственном уровне, но и личном. Я надеюсь, что этот визит поможет перевести официальные отношения на новую ступень, основанную на взаимопонимании и устойчивом развитии, - отметил в беседе посол Сингапура в Казахстане.