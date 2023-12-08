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    21:07, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Президент Ирана прибыл в Москву

    ТАСС
    Фото: ТАСС

    Президент Ирана Эбрахим Раиси с официальным визитом прибыл в Москву. Об этом сообщил посол исламской республики в РФ Казем Джалали, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Посол исламской республики в России Казем Джалали отметил, что в условиях быстро меняющихся событий визит иранского президента и взаимодействие Тегерана и Москвы «вносит важный вклад в формирование нового мирового порядка»

    — Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, — говорится в заявлении посла, опубликованном в социальной сети X.

    Джалали отметил, что в условиях быстро меняющихся событий визит иранского президента и взаимодействие Тегерана и Москвы «вносит важный вклад в формирование нового мирового порядка».

    В среду пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе переговоров Путина и Раиси в Москве стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере транспорта и энергетики, а также обменяются мнениями по основным международным и региональным темам.

    Теги:
    СМИ Иран Мировые новости Международные отношения Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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