Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в катастрофе украинского самолета

ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ – Президент Ирана Хасан Рухани сообщил об уголовном преследовании виновных в крушении украинского самолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

«Виновные в этой непростительной ошибке будут привлечены к ответственности», заявил Хасан Рухани в субботу, выразив сожаление человеческой ошибке, которое привело к крушению украинского самолета.

«К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы», отмечается в заявлении.

Рухани также выразил сочувствие правительствам, народам и семьям неиранских жертв авиакатастрофы.

По его словам, МИД Ирана предпримет необходимые меры для возвращения тел погибших их семьям.

«Также необходимо устранить все слабые точки комплексов противовоздушной обороны, принять необходимые меры, чтобы никогда такие катастрофы не повторялись», - сказал президент Ирана.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО

8 января украинский самолет со 180 пассажирами упал у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни.

В свою очередь, премьер-министр Канады допустил, что Иран мог сбить пассажирский лайнер непреднамеренно. Он подчеркнул, что необходимо больше информации для того, чтобы говорить об этом с уверенностью.

«Мы хотим знать больше, мы намерены работать с международными официальными лицами, со следствием и с Ираном, чтобы получить ответы на вопрос, что же все-таки произошло. Мы осознаем, что это могло быть непреднамеренно, но нужно больше информации», - сказал он. «Чтобы сделать окончательные выводы о преднамеренности таких действий, нам нужно провести полное и прозрачное расследование», - подчеркнул Трюдо.