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Президент хочет превратить партии в действенный и влиятельный институт - председатель Сената

Автор:  
Серик Сабеков
17 Марта 2022, 17:17
Президент хочет превратить партии в действенный и влиятельный институт - председатель Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент хочет превратить партии в действенный и влиятельный институт. Об этом на встрече с представителями общественности страны заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут приняты законодательные изменения и в отношении партийной системы. В этой связи Президент намерен превратить партии в действенный и влиятельный институт. Значительно упростится процедура регистрации политических партий. Кроме того, было отмечено, что в период исполнения своих полномочий Глава государства не должен быть членом какой-либо партии», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что все это в конечном итоге приведет к реальной политической конкуренции.

«А конкуренция в любой сфере, безусловно, будет главным условием развития и ее мультипликативным эффектом», - добавил Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что при Сенате Парламента РК создана новая диалоговая площадка «Ұлттық мүдде».


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