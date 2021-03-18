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вчера 21:19
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Президент Грузии привилась от коронавируса в свой день рождения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала прививку от коронавируса в свой день рождения – 18 марта ей исполнилось 69 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.
На вакцинацию Саломе Зурабишвили пришла в Тбилисскую инфекционную больницу. С поздравлениями и букетом цветов ее встретил глава клиники профессор Тенгиз Церцвадзе.
Президент привилась препаратом AstraZeneca, этот процесс снимали несколько телекомпаний.
Этот шаг Саломе Зурабишвили направлен на популяризацию вакцинации в Грузии, где многие относятся к британо-шведскому препарату со скептицизмом из-за решения нескольких европейских стран приостановить его использование. Вакцинация в Грузии является добровольной и на первом этапе рассчитана на медиков.
На процедуре в Тбилисской инфекционной больнице Саломе Зурабишвили отметила, что ни по должности, ни по возрасту пока не входит в категорию граждан, которым прививка полагается в первую очередь.
«Я сделала сегодня прививку без очереди. Прививаться первым президенту не полагается и также я, по-моему, еще не вхожу в категорию граждан, которым это полагается в первую очередь по возрасту. Сначала идет очередь врачей, медсестер и того медперсонала, которому пришлось за эти месяцы тяжело работать. Очень нужно, чтобы они привились, они должны быть защищены и не заразны, так как от них многое зависит», — сказала Зурабишвли после процедуры.
Она напомнила, что после медперсонала смогут привиться и другие группы граждан, чтобы страна могла выйти из тяжелого экономического положения, которое возникло во всех странах из-за пандемии.
«Мы обязательно должны использовать эту возможность, чтобы защитить общество, страну и выйти из этого кризиса. Всем желаю здоровья, я уверена, что и мы сможем преодолеть этот и другие вызовы», — отметила Зурабишвили.
По последним данным в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2719 человек. Всего на вакцинацию зарегистрировано 5350 человек.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска.
Их прививают поступившей из Южной Кореи вакциной AstraZeneca-SKBio, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Всего в страну доставили 43,2 тысячи доз этого препарата.
Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Как указывают специалисты, в противном случае борьба страны с COVID-19 будет недостаточно эффективной.
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