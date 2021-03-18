Президент Грузии привилась от коронавируса в свой день рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала прививку от коронавируса в свой день рождения – 18 марта ей исполнилось 69 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости-Грузия.

На вакцинацию Саломе Зурабишвили пришла в Тбилисскую инфекционную больницу. С поздравлениями и букетом цветов ее встретил глава клиники профессор Тенгиз Церцвадзе.

Президент привилась препаратом AstraZeneca, этот процесс снимали несколько телекомпаний.

Этот шаг Саломе Зурабишвили направлен на популяризацию вакцинации в Грузии, где многие относятся к британо-шведскому препарату со скептицизмом из-за решения нескольких европейских стран приостановить его использование. Вакцинация в Грузии является добровольной и на первом этапе рассчитана на медиков.

На процедуре в Тбилисской инфекционной больнице Саломе Зурабишвили отметила, что ни по должности, ни по возрасту пока не входит в категорию граждан, которым прививка полагается в первую очередь.

«Я сделала сегодня прививку без очереди. Прививаться первым президенту не полагается и также я, по-моему, еще не вхожу в категорию граждан, которым это полагается в первую очередь по возрасту. Сначала идет очередь врачей, медсестер и того медперсонала, которому пришлось за эти месяцы тяжело работать. Очень нужно, чтобы они привились, они должны быть защищены и не заразны, так как от них многое зависит», — сказала Зурабишвли после процедуры.

Она напомнила, что после медперсонала смогут привиться и другие группы граждан, чтобы страна могла выйти из тяжелого экономического положения, которое возникло во всех странах из-за пандемии.

«Мы обязательно должны использовать эту возможность, чтобы защитить общество, страну и выйти из этого кризиса. Всем желаю здоровья, я уверена, что и мы сможем преодолеть этот и другие вызовы», — отметила Зурабишвили.

По последним данным в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2719 человек. Всего на вакцинацию зарегистрировано 5350 человек.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. На первом этапе вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска.

Их прививают поступившей из Южной Кореи вакциной AstraZeneca-SKBio, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Всего в страну доставили 43,2 тысячи доз этого препарата.

Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Как указывают специалисты, в противном случае борьба страны с COVID-19 будет недостаточно эффективной.