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Президент Гондураса заразилась коронавирусом

7 Февраля 2022 09:45
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Президент Гондураса заразилась коронавирусом

ГАВАНА. ТАСС - Президент Гондураса Сиомара Кастро сообщила в воскресенье о положительном результате ее теста на коронавирус. Она отметила, что переносит болезнь легко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня - положительный. Обследование показало незначительные симптомы, - написала политик на своей странице в Twitter. - Я продолжаю участвовать в реализации плана моего правительства по возвращению к демократическому и конституционному порядку в дистанционном режиме».

По официальным данным, с начала пандемии в 10-миллионной центральноамериканской республике выявлено более 392 тыс. случаев заражения, 10,5 тыс. человек умерли от последствий заражения.

Фото: Commons.wikimedia.org

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#Коронавирус в мире   #Америка  
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