Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:23
-
-
-
вчера 16:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 10:12
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 08:00
-
-
-
вчера 07:00
-
-
-
-
-
-
вчера 01:12
-
-
-
05.02.2022 23:53
-
-
05.02.2022 22:56
-
-
-
-
-
-
05.02.2022 21:12
-
-
-
-
05.02.2022 20:48
-
-
Президент Гондураса заразилась коронавирусом
7 Февраля 2022 09:45
Поделиться:
ГАВАНА. ТАСС - Президент Гондураса Сиомара Кастро сообщила в воскресенье о положительном результате ее теста на коронавирус. Она отметила, что переносит болезнь легко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Новости по темеВ «зеленой зоне» три области и один мегаполис Казахстана 36 заболевших ковид-пневмонией выявлены за сутки в Казахстане Сколько казахстанцев привились от коронавируса
«Вчера результат ПЦР-теста был отрицательным, сегодня - положительный. Обследование показало незначительные симптомы, - написала политик на своей странице в Twitter. - Я продолжаю участвовать в реализации плана моего правительства по возвращению к демократическому и конституционному порядку в дистанционном режиме».
По официальным данным, с начала пандемии в 10-миллионной центральноамериканской республике выявлено более 392 тыс. случаев заражения, 10,5 тыс. человек умерли от последствий заражения.
Фото: Commons.wikimedia.org
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Десять случаев заражения COVID-19 выявлено на Олимпиаде в Пекине
- Рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки выявлено в Азербайджане
- В Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса
- «Спутник V» никак не влияет на течение онкологического заболевания - Минздрав РФ
- Фейк: В Германии самолеты официально распыляют опасные химикаты
- Более 300 случаев заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде в Пекине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн