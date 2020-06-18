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Президент Гондураса и его жена заболели коронавирусом

18 Июня 2020 11:23
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Президент Гондураса и его жена заболели коронавирусом

ТЕГУСИГАЛЬПА. КАЗИНФОРМ - Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес сообщил, что у него и его супруги диагностирован коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

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«В выходные я почувствовал себя плохо, и сегодня мне был поставлен диагноз COVID-19», - заявил Эрнандес в телеобращении к нации.

Президент добавил, что у него слабые симптомы, и он получает лечение. Он также подтвердил, что продолжит выполнять свои непосредственные обязанности, находясь в изоляции и под наблюдением врачей.

Эрнандес стал первым президентом в Латинской Америке, у кого был диагностирован новый смертельный вирус.

Жена Эрнандеса, первая леди Гондураса Ана Гарсия, а также два помощника президента тоже заразились коронавирусом.

Эрнандес отметил, что его супруга не имеет симптомов коронавируса, но все равно решила самоизолироваться после получения диагноза.

На сегодня по данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано 10 299 случаев заражения коронавирусом. Новый вирус убил 336 человек в Гондурасе.


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#Коронавирус  
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