Президент Франции заявил о «смерти мозга» у НАТО

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа больше не может полагаться только на США в рамках НАТО. Об этом французский лидер заявил в интервью журналу The Economist, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что мы сейчас переживаем, - это смерть мозга НАТО», - сказал Э.Макрон. По его словам, Европа стоит «на краю пропасти» и поэтому должна начать действовать как о геополитическая сила.

На вопрос о том, верит ли он, как и ранее, в положения статьи 5 Договора о НАТО относительно «коллективной обороны», согласно которой нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех участников, Э.Макрон ответил: «Я не знаю».

«Я бы сказал, что нам следует пересмотреть реальность в части того, что из себя представляет НАТО в свете приверженности (Альянсу - прим. ред.) Соединенных Штатов», - отметил президент Франции.

По его мнению, Соединенные Штаты «поворачиваются спиной» к европейским союзникам. Европа впервые имеет дело с американским президентом, который «не разделяет идею европейского проекта».

«Если мы не проснемся ..., существует значительный риск того, что в конечном итоге мы исчезнем геополитически или, по крайней мере, больше не будем контролировать свою судьбу», - подчеркнул Э.Макрон.

Основная идея президента Франции заключается в том, что Европа должна начать думать и действовать не только как экономическая группа, главной целью которой является расширение рынка, но и как стратегическая сила.

Это, на его взгляд, должно начаться с восстановления «военного суверенитета» и возобновления диалога с Россией. Э.Макрон считает, что в противном случае это будет «огромной ошибкой».