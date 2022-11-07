Президент Франции предложил жителям страны обсудить борьбу с изменением климата

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава Франции Эмманюэль Макрон опубликовал в социальных сетях видео, в котором попросил общественность прислать ему напрямую вопросы о том, что следует предпринять Франции в связи с изменением климата, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«У вас есть вопросы о действиях, которые мы предпринимаем для защиты экологии? Задайте их мне. Я найду время, чтобы ответить вам» - обратился к пользователям Twitter президент Франции.

Французские СМИ пишут, что последовало множество ответов, в том числе критикующего характера. Но также есть «точечные» вопросы пользователей о субсидиях на ископаемое топливо, борьбе с загрязнением моря и безопасности ядерной энергии.

Э. Макрон, планирующий принять участие в конференции ООН по климату, открывшейся в Египте в воскресенье, пообещал ответить на вопросы, начиная со следующей недели.

В видеообращении президент Франции зачитал письмо от общественности, спрашивающее, почему он не объявляет «чрезвычайное положение в отношении окружающей среды». Он сказал, что письмо «побудило меня задать вопросы о том, что мы делаем для решения этой экологической проблемы, проблемы нашего поколения».

В начале своего президентства Э. Макрон пообещал сделать решение проблем изменения климата своим главным приоритетом, но подвергся широкой критике за то, что не внес достаточно ощутимых изменений.

На конференции COP27 в Египте в понедельник Э. Макрон обсудит финансирование, связанное с защитой климата, включая защиту лесов и другие меры по адаптации к изменению климата.

Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2022 года, более известная как Конференция сторон РКИК ООН или COP27, проводится как 27-ая конференция ООН по изменению климата с 06 по 18 ноября 2022 года в Шарм-эль-Шейхе, Египет.













Фото: static.latribune.fr