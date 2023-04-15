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Президент Франции подписал закон о пенсионной реформе

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 12:00
Президент Франции подписал закон о пенсионной реформе Фото: Ludovic Marin, Pool via AP

ПАРИЖ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, документ опубликован в субботу в «Официальной газете Французской республики». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Таким образом, в Кодекс социального обеспечения вносятся изменения. <…> В первом пункте»шестьдесят два«заменяется словами»шестьдесят четыре», - говорится в тексте документа.

Это произошло после того, как в пятницу Конституционный совет Франции признал частично законной пенсионную реформу и одобрил ключевую статью о повышении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Ранее сообщалось о том, что демонстрации протеста в ряде городов Франции в пятницу переросли в беспорядки и столкновения с полицией после решения Конституционного совета (КС) республики, одобрившего основные положения пенсионной реформы.


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