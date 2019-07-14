Президент Франции объявил о создании военно-космического командования

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ-ТАСС – Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании военно-космического командования в сентябре этого года. Соответствующее заявление было сделано французским лидером во время выступления в здании минобороны в преддверии Национального дня Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Чтобы обеспечить развитие и укрепление наших космических возможностей, большое космическое командование будет создано в сентябре этого года», - сказал он, добавив, что оно будет создано в составе военно-воздушных сил Франции. «Мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники», - заявил французский лидер, трансляция выступления которого велась в Twitter Елисейского дворца. Макрон подчеркнул, что «космос становится подлинным вызовом в сфере обеспечения национальной безопасности».

В июле прошлого года президент республики в одном из своих выступлений указал на необходимость того, чтобы Франция в течение 2019 года разработала свою стратегию космической обороны. Тогда же он поручил министру вооруженных сил Франции Флоранс Парли подготовить проект возможной оборонной стратегии Франции в космическом пространстве.

Как отмечает Agence France-Presse, закон о военном планировании на 2019-2025 годы предусматривает €3,6 млрд на развитие космической обороны. Эти средства, как указывает агентство, пойдут, в частности, на обновление французских военных спутников наблюдения CSO.