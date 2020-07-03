Президент Франции назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра после отставки Эдуара Филиппа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент назначил Жана Кастекса премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», - сообщили в Елисейском дворце.

Жан Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему было поручено координировать постепенную отмену карантинных мер. Ранее в пятницу Эдуар Филипп подал прошение об отставке, которую принял президент Франции.