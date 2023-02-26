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Президент Франции Макрон призвал применить «план трезвости» по отношению к воде

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Февраля 2023, 05:33
Президент Франции Макрон призвал применить «план трезвости» по отношению к воде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране наступил «конец изобилия воды» и призвал нацию экономить ресурс на фоне рекордной засухи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Глава Франции Макрон посетил ежегодный Сельскохозяйственный салон в Париже, где указал на необходимость, в частности, лучше собирать дождевую воду, уменьшить утечки в водопроводных сетях и лучше распределять использование питьевой воды.

«Нация должна делать по отношению к воде то же, что было сделано в области энергетики, подобный план трезвости. Необходимо, чтобы все мы – граждане, промышленники, службы, местные власти, фермеры – осторожно обращались с этим ресурсом, который становится дефицитным. Об этом я говорил в конце лета, наступил конец изобилия. Поэтому мы должны перейти к трезвому поведению в нашей практике», - призвал президент Республики.

Франция только что пережила очередной период засухи, длившийся более месяца, что является зимним рекордом.

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