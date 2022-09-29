Президент ФИДЕ: В Казахстане развивается самая сильная шахматная школа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент международной ассоциации шахмат Аркадий Дворкович подвел итоги сегодняшней встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что Глава государства принял президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича. Касым-Жомарт Токаев поздравил Аркадия Дворковича с недавним переизбранием на пост президента ФИДЕ.

«Сегодня состоялась встреча с Президентом Казахстана. Прежде всего, я благодарен Президенту Казахстана за личное внимание к шахматам, за личную поддержку, которую он оказывает. Мы обсудили развитие шахмат по трем основным направлениям. Первое - шахматы в школах. Это база для развития шахмат. Для этого нужно развивать шахматные программы во всех регионах страны, готовить учителей, включать шахматы в качестве как минимум факультативного предмета в начальной школе. Есть страны, где шахматы являются частью обязательной образовательной программы. Но это выбор каждой страны. Главное, чтобы у всех детей был доступ к занятию шахматами, чтобы везде были учителя, которые готовы помогать детям заниматься шахматами и развивать эти навыки. Это станет частью программы развития шахмат в Казахстане, которая надеюсь, вскоре будет одобрена», - сообщил Аркадий Дворкович на пресс-конференции для журналистов в Астане.

По словам президента ФИДЕ, с Касым-Жомартом Токаевым он обсудил и вопрос развития талантов.

«В Казахстане появилось поколение талантливых ребят, которые являются яркими представителями, занимающими высокие места на самых крупных турнирах. Но шахматами нужно заниматься постоянно, вести каждого талантливого шахматиста до периода, когда есть шансы стать международным мастером, гроссмейстером , занимать самые высокие места, быть кандидатом сборной страны. Для этого необходимо развитие шахматных академий, подготовка тренеров высокого уровня, проведение сборов, участие в турнирах по всему миру. Для того чтобы это развивалось быстрее, важно проводить турниры и здесь, в Казахстане», - считает Аркадий Дворкович.

Третья часть - проведение шахматных соревнований в Казахстане. Аркадий Дворкович выразил уверенность, что Всемирная шахматная Олимпиада в будущем будет организован и в Казахстане. Он добавил, что ФИДЕ уже при поддержке Казахстанской федерации шахмат организовали два турнира - чемпионат мира и перый этап женской серии гран-при ФИДЕ.

«Мы надеемся, что здесь состоятся в ближайшие месяцы и ближайшие два-три года крупные детские, юношеские соревнования, в том числе чемпионаты мира. Для этого, конечно, нужно будет подать заявку на проведение. Уверен, что это будет сделано. Проведение турниров в Казахстане, также в соседних странах создает комфортные условия для развития. ФИДЕ надеется, что здесь состоятся главные турниры. Конечно, мечта - это Олимпиада. Надеюсь, мы реализуем ее. О конкретном сроке не говорим, но, понятно, что не раньше 2028 года. Поскольку Всемирная шахматная Олимпиада в 2024 году пройдет в Будапеште, в 2026 году - в Узбекистане. Но в 2028 году шансы есть», - отметил президент ФИДЕ.

«Мы считаем, что Казахстан должен оставаться одним из центров развития шахмат для ФИДЕ в целом. Наряду с Узбекистаном, в Казахстане развивается самая сильная шахматная школа. Именно здесь должны готовиться тренеры, арбитры, организаторы», - заявил Аркадий Дворкович.

Президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов поддержал все выдвинутые инициативы.

«Проведение гран-при ФИДЕ показывает, что у нас есть опыт и возможности для того, чтобы проводить большие международные соревнования. Для нас важно проведение различных детских мероприятий. В этом плане проведение в Казахстане детских чемпионатов играет важную роль в целях популяризации шахмат и дает возможность всем талантам, у кого нет финансовой возможности принимать участие в таких турнирах, что поможет в целом выявлять больше талантов», - прокомментировал Г. Хусаинов.

Также, по словам главы Казахстанской федерации, очень важное внимание нужно уделять развитию региональных шахмат.

«Развитие шахмат на уровне областей - основа и фундамент развития шахмат в стране. На региональном уровне поддерживается массовость спорта. Если развивать региональные программы, то большое количество детей в регионах смогут через шахматы улучшить свои навыки и иметь шанс пробиться на самый высокий уровень», - подчеркнул Галим Хусаинов.

Во время пресс-конференции состоялось награждение спортсменов, занявших первые места на чемпионате среди юношей и девушек до 14,16,18 лет в Румынии. В частности специальными призами наградили Зарину Нургалиеву, завоевавшую «золото» на ЧМ по шахматам в Румынии; Казыбека Ногербека, завоевавшего «серебро» в категории среди юношей до 18 лет; Алдияра Ансат, занявшее третье место в категории среди мальчиков до 14 лет.

Вместе с тем, КФШ наградила представителей Шахматной федерации глухих за победы на чемпионате мира по шахматам среди спортсменов с нарушением слуха.



