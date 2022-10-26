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Президент Европейского Совета прибыл с официальным визитом в Казахстан

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
26 Октября 2022, 19:33
Президент Европейского Совета прибыл с официальным визитом в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном аэропорту высокого гостя встретил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

В рамках визита запланирована встреча Президента Европейского Совета с главами государств Центральной Азии, а также еще ряд двусторонних переговоров.

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Ранее сообщалось, что программа визита предусматривает проведение двусторонних переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес. В этот же день в Астане запланирована встреча глав государств Центральной Азии и Президента Европейского Совета.

Фото: t.me/KZgovernment


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