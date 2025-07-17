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    22:37, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Президент Еврокомиссии посетит тающий ледник в Исландии и обсудит безопасность Арктики

    Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг прибудет в Исландию, где обсудит с премьер-министром Криструн Мьёдль Фростадоуттир геополитическую роль Арктики, безопасность и готовность, а также меры по борьбе с изменением климата, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Урсула фон дер Ляйен
    Фото: commissioners.ec.europa.eu

    Визит президента Еврокомиссии начнётся с экскурсии по леднику Соульхеймайёкюдль, который в последние годы пострадал от повышения температуры.

    Затем президент Еврокомиссии и премьер-министр Исландии отправятся в Гриндавик, где встретятся с представителями Исландской ассоциации поиска и спасения. Во второй половине дня они посетят специализированные защитные сооружения, построенные для защиты «Голубой лагуны» и электростанции Свартсенги – символов готовности страны к активным вулканам и потенциальным лавовым потокам.

    Позже Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Фростадоттир встретятся с представителями Исландии и НАТО на военно-морской авиабазе в Кефлавике для обсуждения вопросов безопасности и оперативной обороны, включая системы подводных лодок и противовоздушной обороны, а также гражданской обороны.

    Визит У.Ляйен завершится рабочим ужином с премьер-министром Криструн Мьёдль Фростадоуттир и министром иностранных дел Исландии Торгердуром Катрин Гуннарсдоттир.

    Ранее Дания заявила, что выделит более 2 млрд долларов США на усиление своего военного присутствия в Арктике.

    Теги:
    Евросоюз Климат Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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