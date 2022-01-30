Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эксклюзивном интервью Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы, которые актуальны в обществе. Такое мнение выразила руководитель Группы стратегического анализа «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» Ляззат Нуркатова, передает МИА «Казинформ».

«С большим вниманием слушала субботнее интервью Президента. С первых минут почувствовала его открытость, искренность и позитивный настрой на диалог. Касым-Жомарт Токаев отвечал на все поставленные вопросы, не уходил от «неудобных», каверзных, тем. Самое главное, обсуждали вопросы, которые сегодня на устах у всех граждан - это ввод миротворческих войск ОДКБ, команда «огонь на поражение», внешняя политика с Китаем и Россией, свое личное отношение к кадровым перестановкам. Глава государства еще раз упомянул о бесспорном вкладе в развитие страны Первого Президента- Елбасы, что было озвучено на днях на внеочередном съезде партии Nur Otan. Президент еще раз продемонстрировал, что готов обсуждать любые вопросы, которые актуальны в обществе», - прокомментировала эксперт.

Как отметила Ляззат Нуркатова, Президент выразил уверенность, что мнение граждан необходимо учитывать при принятии решений.

«Касым-Жомарт Токаев показал понимание всей полноты ответственности за решимость и правильность принятых решений в соответствии с Конституцией, в принятых мерах в трагические январские дни. Очевидно, интервью Президента уверенное, и вселяет надежду в светлое будущее нашей страны», - добавила она.