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Президент Eagle FC рассказал об участии Хабиба Нургамагомедова в организации турниров

Автор:  
Анеля Касымова
20 Августа 2022, 21:49
Президент Eagle FC рассказал об участии Хабиба Нургамагомедова в организации турниров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал об участии Хабиба Нурмагомедова в матч-мейкинге и составлении пар бойцов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хабиб постоянно следит, смотрит, участвует в организации основных громких боев. За последние два турнира он меня раскритиковал из-за отсутствия громких имен, изюминки. Он сказал: «Я понимаю, что ребята крепкие, будут показывать хорошие бои, заслуженно выигрывали в лиге, но громких имен нет», - поделился он с журналистами после церемонии битвы взглядов бойцов турнира, который запланирован на завтра в столице Казахстана.

По его словам, команда постарается в дальнейшем организовать противостояние с бойцами, выступившими в Соединенных Штатах Америки.

Ранее сообщалось, что 21 августа в Нур-Султане состоится юбилейный турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC 50. Главным событием вечера станет бой за титул в полутяжелом весе Дияр Нургожай – Константин Андрейцев. Бойцы уже провели церемонию взвешивания


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