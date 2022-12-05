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Президент Джо Байден отреагировал на вылет США с ЧМ-2022 по футболу

5 Декабря 2022, 03:33
Президент Джо Байден отреагировал на вылет США с ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент США Джо Байден прокомментировал вылет американской сборной с чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Парни, мы гордимся вами. Мы поднимемся и продолжим идти вперед. Впереди — светлое будущее и возвращение домой в 2026 году», — написал Байден на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, на ЧМ-2022 в Катаре сборная США вылетела в 1/8 финала, проиграв команде Нидерландов — 1:3. Сборная Нидерландов, в свою очередь, в четвертьфинале встретится с Аргентиной.

В 2026 году США наряду с Канадой и Мексикой примет следующий чемпионат мира по футболу.


Фото: sports.kz

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