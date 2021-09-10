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    16:32, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент дал поручения главе Нацбанка

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
    Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации денежно-кредитной политики за восемь месяцев текущего года, а также об усилении роста инфляционных рисков на фоне продолжающегося восстановления мировой экономики.

    Президенту было доложено об утвержденных совместно с Правительством мерах антиинфляционного реагирования и основных направлениях их реализации, а также об обновленных прогнозах инфляции на 2021 год.

    Касым-Жомарт Токаев был также проинформирован о продолжающемся росте экономической активности в Казахстане, стимулирующей повышение доходов и потребление населения, а также о ходе реализации его антикризисных инициатив.

    Кроме того, Главе государства были представлены предварительные данные за 8 месяцев 2021 года об увеличении валовых международных резервов Казахстана до 93,7 млрд долларов и росте инвестиционного дохода Национального фонда до 2,3 млрд долларов.

    По итогам встречи Президент поручил уделить особое внимание снижению немонетарных факторов инфляции и обеспечению финансовой стабильности на фоне потенциального роста волатильности на международных рынках.


    Теги:
    Президент Казахстана Нацбанк Казахстана Главная Экономика
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