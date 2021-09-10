Президент дал поручения главе Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Ерболата Досаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено об утвержденных совместно с Правительством мерах антиинфляционного реагирования и основных направлениях их реализации, а также об обновленных прогнозах инфляции на 2021 год.

Касым-Жомарт Токаев был также проинформирован о продолжающемся росте экономической активности в Казахстане, стимулирующей повышение доходов и потребление населения, а также о ходе реализации его антикризисных инициатив.

Кроме того, Главе государства были представлены предварительные данные за 8 месяцев 2021 года об увеличении валовых международных резервов Казахстана до 93,7 млрд долларов и росте инвестиционного дохода Национального фонда до 2,3 млрд долларов.

По итогам встречи Президент поручил уделить особое внимание снижению немонетарных факторов инфляции и обеспечению финансовой стабильности на фоне потенциального роста волатильности на международных рынках.