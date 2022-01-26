Президент дал начало перезагрузке экономической политики - бизнесвумен из Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Встреча с представителями отечественного бизнеса Главы государства определила принципы и механизмы реализации новой экономической политики в стране. Так считает депутат Костанайского городского маслихата, предприниматель Наталья Лапшина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечу, что бизнес остро нуждался, как отметил Президент, в новых «правилах игры» для всех участников социально-экономических процессов. Предложенные действенные меры направлены на повышение доходов населения, снижения имущественного расслоения в обществе и вызванную им социальную напряженность. Очень долго работая в бизнесе, не могу не отметить важность диалога, который обеспечит консенсус между властью и бизнесом», - сказала Н. Лапшина

Поэтому на местах, по ее словам, уже начато формирование предложений, которые будут направлены на решение поставленных задач.

«Важно, что будет создан Совет отечественных предпринимателей при Правительстве и проектные группы с участием представителей бизнеса по каждому направлению реформ, которые в конечном счете связаны между собой. Приведу пример довольно простого вопроса, над которым мы долгое время работаем – это создание фермерских уголков в супермаркетах, где могли бы реализовать экологичную продукцию небольшие хозяйства. Эта проблема долгое время остается нерешенной из-за отсутствия у них статуса и сложности процедуры сертификации. Поэтому мы возлагаем большие надежды на то, что на эти аспекты обратят внимание», - сказала Н. Лапшина.

Второй момент, который мог бы быть рассмотрен в качестве предложения – это освобождение от НДС социально-значимых товаров.

«Убирая НДС, можно решить сразу несколько важных вопросов - увеличение товарооборота и подоходного налога, наращивания объемов местных производств, создание новых рабочих мест. В конечно счете местные производства как раз и составляют экономику региона и, в конченом счете, страны», - добавила Н. Лапшина.

По словам спикера, большие ресурсы для развития экономики государства находятся и в сельском хозяйстве, где накопилось много системных проблем, требующих грамотного и взвешенного решения.

«Казалось бы, простые меры, но насколько они бы могли повысить эффективность экономики и помочь отечественному бизнесу. Президент дал начало перезагрузке экономической политики и это та отправная точка, которая обеспечит честную конкуренцию и прозрачность решений»,- подытожила бизнесвумен.